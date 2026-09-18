Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége

Rendkívüli

Eldőlt Kubatov Gábor sorsa a Fradinál, vagyonosodási vizsgálatok várnak a politikusokra

mérkőzés

Kínos baki: Észak-Korea himnusza csendült fel a dél-koreai csapat mérkőzése előtt

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szívre tett kézzel álltak a játékosok a dél-koreai zászló előtt, majd felcsendült Észak-Korea himnusza az Ázsiai Játékokon. A kínos bakit pillanatok alatt kijavították, de a sportolók teljesen ledöbbentek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mérkőzésDél-Koreagyeplabda

A dél-koreai gyeplabdázók zavartan álltak a pályán pénteken, amikor sajátjuk helyett Észak-Korea himnuszát játszották le a Banglades elleni férfi gyeplabdás mérkőzés előtt az Ázsiai Játékokon.

Észak-Korea himnuszát játszották le a dél-koreai csapat mérkőzése előtt.
Észak-Korea himnuszát játszották le a dél-koreai csapat mérkőzése előtt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Észak-Korea himnusza csendült fel a hangszórókból a mérkőzés előtt

A sportolók döbbenten nézték a történteket, nem tudván, hogyan reagáljanak. Több játékos vigyázzban állt, néhányan a hajukba túrtak, mások pedig a szívükre tették a jobb kezüket, miközben a zene szólt. 

Bár a szervezők végül javították a hibát, a dél-koreai Yonhap hírügynökség így is "kínos bakinak" nevezte a helyzetet.

Jelentésük szerint a dél-koreai férfi gyeplabda-válogatott tagjai a szívükre tett kézzel álltak a felvont dél-koreai zászló előtt, amikor a hangszórókból váratlanul az észak-koreai himnusz csendült fel. A játékosok nem tudták, hogyan reagáljanak, láthatóan teljesen megdöbbentek. Később lejátszották a megfelelő himnuszt, de már nem volt idejük elénekelni a meccse kezdete miatt.

Az Ázsiai Játékok hivatalosan csak szombaton kezdődnek meg. A kínos baki ellenére pedig a dél-koreai csapat 5-0-ra nyert - írta az AP News.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!