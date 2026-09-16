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hindu

Mintha egy másik világ lenne – fotókon India egyik legszebb ünnepe

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Dobok, virágfüzérek, rikító díszek, fényárban úszó utcák és több méter magas, elefántfejű istenszobrok: a Ganésa csaturthi hindu fesztivál idején Mumbai néhány napra valóságos színkavalkáddá változik. A hindu fesztivál egyszerre vallási szertartás, utcai karnevál és hatalmas közösségi esemény, amely egész városrészeket mozgat meg.
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hinduvallási ünnepIndia

A Ganésa csaturthi idején Mumbai utcái néhány napra teljesen átalakulnak. A hindu fesztivál középpontjában Ganésa, az elefántfejű istenség áll, akinek tiszteletére hatalmas, gazdagon díszített szobrokat emelnek, miközben zenélő és táncoló tömegek lepik el a várost.

Ganésa csaturthi, Ganésa, India, Mumbai, hinduizmus, indiai ünnep, Ganésa-szobor, vallási ünnep, indiai fesztivál, szobrok vízbe merítése A hindu fesztivál végén a Ganésa-szobrokat hagyományosan vízbe merítik Fotó: Seshadri Sukumar August 31, 2025, Marina Beach, Tamil Nadu, India: GANESH CHATHIRTHI - Vinayak Chathirthi ...Hindu God Ganesha is known the remover of obstacles. Hence for every new beginning in life the elaborate pooja is performed for Ganesha - the remover of obstacles. ..Ganesh Chaturthi, also known as Vinayaka Chaturthi, is a Hindu festival celebrated in India to mark the birth of Lord Ganesh. The festival is characterized by rituals, decorations, and enthusiastic celebrations.Ganesh Chaturthi holds cultural and spiritual significance, symbolizing new beginnings, wisdom, unity, and environmental awareness. The celebrations involve placing idols, prayers, rituals, offering modaks, decorations, processions, and community involvement. The festival concludes with the immersion of the idol in a water body. Efforts are being made to promote eco-friendly celebrations. (Credit Image: © Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire)
A hindu fesztivál végén a Ganésa-szobrokat hagyományosan vízbe merítik
Fotó: Seshadri Sukumar

A különös külső mögött fontos jelentés rejlik. Ganésa a bölcsesség, a szerencsés kezdet és az akadályok leküzdésének istene, ezért sokan új vállalkozás, vizsga, esküvő vagy hosszabb utazás előtt kérik a segítségét. Alakja ma már nemcsak templomokban jelenik meg: otthonokban, üzletekben és munkahelyeken is gyakran találkozni vele.

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Galéria: Különös rítussal zárul India egyik legszebb ünnepe
Fotó: NorthFoto
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Még félkészen is különös látványt nyújtanak az istenszobrok. A műhelyekben heteken át készülnek az ünnepre szánt figurák, mielőtt festést és díszítést kapnak.

 

Az ünnep látványa azonban legalább olyan fontos, mint a vallási része. Hatalmas Ganésa-szobrok készülnek arany, vörös, narancs és rózsaszín díszítésekkel, körülöttük virágok, fényfüzérek és zenélő-táncoló tömegek. A mai, nagyszabású nyilvános ünneplés elterjedésében Bal Gangadhar Tilak indiai politikusnak is fontos szerepe volt: a 19. század végén, a brit gyarmati uralom idején közösségi eseménnyé formálta a fesztivált, amely így nemcsak vallási ünneppé, hanem az indiai összetartozás és a brit elnyomással szembeni nemzeti öntudat egyik jelképévé is vált.

Különös rítussal zárul a tíznapos hindu fesztivál

A tíznapos ünnep végén a szobrokat vízbe merítik. Ez nem egyszerű látványosság: Ganésa jelképesen visszatér isteni otthonába, miközben a hívek már azt kérik tőle, hogy a következő évben térjen vissza hozzájuk.

A hatalmas vízbe merítéseknek viszont lett egy nagyon mai problémájuk is. A modern szobrok festékei és egyes mesterséges anyagai szennyezhetik a tengert és a folyókat, ezért egyre több helyen próbálnak visszatérni a hagyományos agyagszobrokhoz, természetes festékekhez és könnyebben lebomló díszítőanyagokhoz.

Így lett Ganésa ünnepe egyszerre ősi vallási hagyomány és modern nagyvárosi fesztivál: harsány, zsúfolt, elképesztően színes – mégis mélyen spirituális esemény, amelynek végén az elefántfejű isten eltűnik a hullámok között, hogy egy év múlva újra visszatérjen.

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