Mintha egy másik világ lenne – fotókon India egyik legszebb ünnepe

A Ganésa csaturthi idején Mumbai utcái néhány napra teljesen átalakulnak. A hindu fesztivál középpontjában Ganésa, az elefántfejű istenség áll, akinek tiszteletére hatalmas, gazdagon díszített szobrokat emelnek, miközben zenélő és táncoló tömegek lepik el a várost.

A hindu fesztivál végén a Ganésa-szobrokat hagyományosan vízbe merítik

Fotó: Seshadri Sukumar

A különös külső mögött fontos jelentés rejlik. Ganésa a bölcsesség, a szerencsés kezdet és az akadályok leküzdésének istene, ezért sokan új vállalkozás, vizsga, esküvő vagy hosszabb utazás előtt kérik a segítségét. Alakja ma már nemcsak templomokban jelenik meg: otthonokban, üzletekben és munkahelyeken is gyakran találkozni vele.