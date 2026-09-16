Mintha egy másik világ lenne – fotókon India egyik legszebb ünnepe

A Ganésa csaturthi idején Mumbai utcái néhány napra teljesen átalakulnak. A hindu fesztivál középpontjában Ganésa, az elefántfejű istenség áll, akinek tiszteletére hatalmas, gazdagon díszített szobrokat emelnek, miközben zenélő és táncoló tömegek lepik el a várost.
A különös külső mögött fontos jelentés rejlik. Ganésa a bölcsesség, a szerencsés kezdet és az akadályok leküzdésének istene, ezért sokan új vállalkozás, vizsga, esküvő vagy hosszabb utazás előtt kérik a segítségét. Alakja ma már nemcsak templomokban jelenik meg: otthonokban, üzletekben és munkahelyeken is gyakran találkozni vele.
Az ünnep látványa azonban legalább olyan fontos, mint a vallási része. Hatalmas Ganésa-szobrok készülnek arany, vörös, narancs és rózsaszín díszítésekkel, körülöttük virágok, fényfüzérek és zenélő-táncoló tömegek. A mai, nagyszabású nyilvános ünneplés elterjedésében Bal Gangadhar Tilak indiai politikusnak is fontos szerepe volt: a 19. század végén, a brit gyarmati uralom idején közösségi eseménnyé formálta a fesztivált, amely így nemcsak vallási ünneppé, hanem az indiai összetartozás és a brit elnyomással szembeni nemzeti öntudat egyik jelképévé is vált.
Különös rítussal zárul a tíznapos hindu fesztivál
A tíznapos ünnep végén a szobrokat vízbe merítik. Ez nem egyszerű látványosság: Ganésa jelképesen visszatér isteni otthonába, miközben a hívek már azt kérik tőle, hogy a következő évben térjen vissza hozzájuk.
A hatalmas vízbe merítéseknek viszont lett egy nagyon mai problémájuk is. A modern szobrok festékei és egyes mesterséges anyagai szennyezhetik a tengert és a folyókat, ezért egyre több helyen próbálnak visszatérni a hagyományos agyagszobrokhoz, természetes festékekhez és könnyebben lebomló díszítőanyagokhoz.
Így lett Ganésa ünnepe egyszerre ősi vallási hagyomány és modern nagyvárosi fesztivál: harsány, zsúfolt, elképesztően színes – mégis mélyen spirituális esemény, amelynek végén az elefántfejű isten eltűnik a hullámok között, hogy egy év múlva újra visszatérjen.