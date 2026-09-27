Hitler ölte meg a 23 éves unokahúgát? Új dokumentumok vetettek fel súlyos kérdéseket

Újabb kérdések merültek fel Angela Maria „Geli” Raubal, a náci diktátor 23 éves unokahúgának halálával kapcsolatban. A korabeli hivatalos iratok szerint a fiatal nőt 1931 szeptemberében öngyilkosság után találták holtan Hitler müncheni lakásában. Egy újonnan előkerült dokumentum azonban az eddig ismert időrendet is megkérdőjelezi.
A friss információkról a belga Nieuwsblad számolt be. Raubalt mellkasi lőtt sebbel találták meg, mellette pedig Adolf Hitler fegyvere hevert. A korabeli hivatalos vizsgálat szerint a fiatal nő öngyilkos lett.
A történetben most egy fontos részlet vált kérdésessé: mikor fedezték fel pontosan a holttestet?
Megkérdőjeleződött, mikor találtak rá
Közel 95 éve úgy tudni, hogy Raubal holttestére szeptember 19-én bukkantak rá. Hitler személyi inasa, Georg Winter aznap reggel törte be a bezárt szoba ajtaját, majd a földön találta meg a fiatal nőt.
A náci diktátor ekkor már Nürnbergben volt, a hivatalos iratok szerint ugyanis előző délután elhagyta Münchent.
A német történész, Harold Sandner azonban egy fontos bejegyzést talált a müncheni anyakönyvi hivatal halotti nyilvántartásában.
Eszerint Raubal holttestét már szeptember 18-án, 10 óra 15 perckor megtalálták.
Két korabeli gyászjelentés szintén szeptember 18-át jelöli meg.
Ha ezek az adatok helyesek, az azért lényeges, mert Hitler ekkor még Münchenben tartózkodott.
Csak aznap délután utazott Nürnbergbe.
Eltussolhatták a halál körülményeit?
A német történész szerint az egymásnak ellentmondó dokumentumok akár arra is utalhatnak, hogy megpróbálták eltussolni Raubal halálának körülményeit. Sandner úgy véli, hogy
a nácikkal szimpatizáló rendőröknek is érdekükben állhatott a történtek elhallgatása.
A dokumentumokat Thomas Weber történész, a náci Németország szakértője is megvizsgálta. Hitelesnek tartja őket, és úgy véli, hogy komolyan megkérdőjelezik a Raubal haláláról eddig ismert időrendet.
Fontos ugyanakkor, hogy
az új dokumentumok nem bizonyítják, hogy Hitler ölte meg unokahúgát.
A tragédia eltitkolásának más oka is lehetett: a náci vezető politikai karrierje ekkor már felfelé ívelt, és egy magánéleti botrány komoly károkat okozhatott volna számára.
Évtizedek óta találgatják a kapcsolatukat
Adolf Hitler féltestvérének, Angelának a lánya, Geli Raubal 1929-től Münchenben élt a nagybátyja mellett. Több történész szerint szoros kapcsolat fűzte őket egymáshoz, a diktátor pedig erősen beleszólt az életébe.
Kapcsolatuk természetéről évtizedek óta folynak találgatások.
Egyes feltételezések szerint szerelmi kapcsolat is lehetett közöttük, sőt annak szexuális vetülete is lehetett, erre azonban nincs meggyőző bizonyíték.
Geli Raubal nem sokkal a halála előtt állítólag összeveszett Hitlerrel. Bécsbe akart költözni, hogy zenét tanuljon.
Hogy ezután pontosan mi történt, máig nem tisztázott. Az új dokumentumok sem adnak választ a rejtélyre, de ismét kérdéseket vetnek fel a fiatal nő halálának körülményeivel és időpontjával kapcsolatban.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Németországban komoly vita alakult ki Adolf Hitler egyik utolsó megmaradt hatalmi emléke körül.