Hitler ölte meg a 23 éves unokahúgát? Új dokumentumok vetettek fel súlyos kérdéseket

Újabb kérdések merültek fel Angela Maria „Geli” Raubal, a náci diktátor 23 éves unokahúgának halálával kapcsolatban. A korabeli hivatalos iratok szerint a fiatal nőt 1931 szeptemberében öngyilkosság után találták holtan Hitler müncheni lakásában. Egy újonnan előkerült dokumentum azonban az eddig ismert időrendet is megkérdőjelezi.

Adolf Hitler végzett az unokahúgával?

Fotó: © Collection Roger-Viollet

A friss információkról a belga Nieuwsblad számolt be. Raubalt mellkasi lőtt sebbel találták meg, mellette pedig Adolf Hitler fegyvere hevert. A korabeli hivatalos vizsgálat szerint a fiatal nő öngyilkos lett.

A történetben most egy fontos részlet vált kérdésessé: mikor fedezték fel pontosan a holttestet?

Megkérdőjeleződött, mikor találtak rá

Közel 95 éve úgy tudni, hogy Raubal holttestére szeptember 19-én bukkantak rá. Hitler személyi inasa, Georg Winter aznap reggel törte be a bezárt szoba ajtaját, majd a földön találta meg a fiatal nőt.

Penemuan dokumen arsip lama di Jerman kembali membuka tabir misteri kematian Angela "Geli" Raubal, keponakan dari Adolf Hitler, yang tewas secara tragis pada September 1931. https://t.co/1mbQAecvlm — Media Indonesia (@mediaindonesia) September 27, 2026

A náci diktátor ekkor már Nürnbergben volt, a hivatalos iratok szerint ugyanis előző délután elhagyta Münchent.

A német történész, Harold Sandner azonban egy fontos bejegyzést talált a müncheni anyakönyvi hivatal halotti nyilvántartásában.

Eszerint Raubal holttestét már szeptember 18-án, 10 óra 15 perckor megtalálták.

Két korabeli gyászjelentés szintén szeptember 18-át jelöli meg.

Ha ezek az adatok helyesek, az azért lényeges, mert Hitler ekkor még Münchenben tartózkodott.

Csak aznap délután utazott Nürnbergbe.

Eltussolhatták a halál körülményeit?

A német történész szerint az egymásnak ellentmondó dokumentumok akár arra is utalhatnak, hogy megpróbálták eltussolni Raubal halálának körülményeit. Sandner úgy véli, hogy

a nácikkal szimpatizáló rendőröknek is érdekükben állhatott a történtek elhallgatása.

A dokumentumokat Thomas Weber történész, a náci Németország szakértője is megvizsgálta. Hitelesnek tartja őket, és úgy véli, hogy komolyan megkérdőjelezik a Raubal haláláról eddig ismert időrendet.

Fontos ugyanakkor, hogy

az új dokumentumok nem bizonyítják, hogy Hitler ölte meg unokahúgát.

A tragédia eltitkolásának más oka is lehetett: a náci vezető politikai karrierje ekkor már felfelé ívelt, és egy magánéleti botrány komoly károkat okozhatott volna számára.