Havazott a magyarok kedvenc üdülőhelyén – videó

Leesett az idei szezon első hava a szerbiai Golija-hegységben, Ivanjica község területén. A szeptember végi havazás meglepte a helyieket, miközben az alacsonyabban fekvő térségekben továbbra is jóval melegebb az idő.
A hegyvidéki falvak lakói szerint helyenként intenzíven hull a hó, a pelyhek azonban a viszonylag magas hőmérséklet miatt azonnal elolvadnak, így összefüggő hótakaró egyelőre nem alakult ki.
Megérkezett az első hó a szomszédos Szerbiába
A helyiek hozzászoktak a hosszú, hideg telekhez, a szeptemberi havazás azonban még számukra is figyelemre méltó. Golija környéke változékony időjárásáról ismert, és a hegyen az év szinte minden hónapjában jegyeztek már fel havazást – a helyiek elmondása szerint egyedül júliusban nem.
Az első hó a következő napokban várható lehűlést jelezheti Ivanjica térségében.
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