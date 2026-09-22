Havazott a magyarok kedvenc üdülőhelyén – videó

A hegyvidéki falvak lakói szerint helyenként intenzíven hull a hó, a pelyhek azonban a viszonylag magas hőmérséklet miatt azonnal elolvadnak, így összefüggő hótakaró egyelőre nem alakult ki.

Nagy pelyhekben hull a hó, de még azonnal elolvad. Fotó: Unsplash

Megérkezett az első hó a szomszédos Szerbiába

A helyiek hozzászoktak a hosszú, hideg telekhez, a szeptemberi havazás azonban még számukra is figyelemre méltó. Golija környéke változékony időjárásáról ismert, és a hegyen az év szinte minden hónapjában jegyeztek már fel havazást – a helyiek elmondása szerint egyedül júliusban nem.

Az első hó a következő napokban várható lehűlést jelezheti Ivanjica térségében.