Veszett hód támadt emberre a népszerű kirándulóhelyen

Dominick Cebula július 26-án úszott a Cunningham Falls állami park egyik népszerű fürdőhelyén, amikor a hód rátámadt.
A víz alatt támadt rá a veszett hód a 13 éves fiúra
A fiú apja szerint az állat belekapaszkodott gyermeke mellkasába. Dominick megragadta a hód fejét és egyik lábát, hogy letépje magáról, ám az állat közben úgy rázta a fejét, mint egy kutya. A fiúnak sikerült kiszabadulnia, de hátrálás közben a hód ismét támadott, és a jobb kezébe harapott.
Dominick végül elkergette az állatot. Mentőhelikopterrel szállították a baltimore-i Johns Hopkins kórházba, ahol
mellkasán és kezén három műtétet hajtottak végre az idegsérülések helyreállítása érdekében.
A tinédzser veszettség elleni sürgősségi kezelést is kapott, amely több, részben a harapások köré beadott injekcióból áll. A hódot később befogták és elaltatták, majd a vizsgálatok igazolták, hogy veszett volt.
A térségben rövid időn belül több hasonló támadás történt. Augusztus 5-én ugyanebben a parkban egy 19 éves horgász lábát harapta meg egy veszett hód, néhány nappal később pedig egy tízéves lányt támadott meg egy másik állat kenuzás közben.
A marylandi természeti erőforrások minisztériuma lehetséges veszettségjárvány miatt indított vizsgálatot. Lebontottak egy közeli hódvárat, valamint nappali és éjszakai megfigyelést rendeltek el a tónál.
A hatóság hangsúlyozta, hogy
a hódok általában kerülik az embereket, ennek ellenére legalább 23 méteres távolságot ajánlott tartani tőlük.
A veszettség a tünetek megjelenése után szinte minden esetben halálos, a fertőzést követően időben megkezdett oltássorozattal azonban megelőzhető a betegség kialakulása.