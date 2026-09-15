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hód

Veszett hód támadt emberre a népszerű kirándulóhelyen

1 órája
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Három műtéten esett át és idegsérülést szenvedett egy 13 éves fiú, miután fürdés közben rátámadt egy veszett hód az amerikai Maryland államban. Az állat a víz alatt harapott a mellkasába, majd a kezét is megsebesítette.
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hóddominick cebulafiú

Dominick Cebula július 26-án úszott a Cunningham Falls állami park egyik népszerű fürdőhelyén, amikor a hód rátámadt.

hód
Helikopterrel vitték kórházba a hód által megmart tinédzsert.
Fotó: Pexels

A víz alatt támadt rá a veszett hód a 13 éves fiúra

A fiú apja szerint az állat belekapaszkodott gyermeke mellkasába. Dominick megragadta a hód fejét és egyik lábát, hogy letépje magáról, ám az állat közben úgy rázta a fejét, mint egy kutya. A fiúnak sikerült kiszabadulnia, de hátrálás közben a hód ismét támadott, és a jobb kezébe harapott.

Dominick végül elkergette az állatot. Mentőhelikopterrel szállították a baltimore-i Johns Hopkins kórházba, ahol 

mellkasán és kezén három műtétet hajtottak végre az idegsérülések helyreállítása érdekében.

A tinédzser veszettség elleni sürgősségi kezelést is kapott, amely több, részben a harapások köré beadott injekcióból áll. A hódot később befogták és elaltatták, majd a vizsgálatok igazolták, hogy veszett volt.

A térségben rövid időn belül több hasonló támadás történt. Augusztus 5-én ugyanebben a parkban egy 19 éves horgász lábát harapta meg egy veszett hód, néhány nappal később pedig egy tízéves lányt támadott meg egy másik állat kenuzás közben.

A marylandi természeti erőforrások minisztériuma lehetséges veszettségjárvány miatt indított vizsgálatot. Lebontottak egy közeli hódvárat, valamint nappali és éjszakai megfigyelést rendeltek el a tónál.

A hatóság hangsúlyozta, hogy 

a hódok általában kerülik az embereket, ennek ellenére legalább 23 méteres távolságot ajánlott tartani tőlük.

A veszettség a tünetek megjelenése után szinte minden esetben halálos, a fertőzést követően időben megkezdett oltássorozattal azonban megelőzhető a betegség kialakulása.

 

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