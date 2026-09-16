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hőhullám

Közel nyolcezren haltak meg a nyári hőhullámok idején – súlyos következményekkel járt a kánikula

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Csaknem nyolcezer többlethalálozást regisztráltak Franciaországban az egymást követő nyári hőségek idején. Az országot több hőhullám is érintette, a hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eseteket egyelőre nem lehet egyértelműen a magas hőmérsékletnek tulajdonítani.
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hőhullámnyárFranciaországhalál

Csaknem nyolcezer többlethalálozást regisztráltak Franciaországban az idei, 1900 óta mért legmelegebb nyár során, amikor több hőhullám is végigsöpört az országon.

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Több egymást követő hőhullám is elérte idén Franciaországot 
Fotó: REUTERS/Pascal Rossignol

A francia egészségügyi hatóságok szerdán közzétett, nem végleges adatai szerint a 2026. július 27. és augusztus 20. közötti időszakban legalább 817 többlethalálozást jegyeztek fel. A jelentés szerint ugyanakkor ezeket az eseteket egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal közvetlenül a hőségnek tulajdonítani.

A harmadik nyári hőhullám a francia lakosság csaknem 90 százalékát érintette, ennek ellenére az ehhez kapcsolódó többlethalálozás alacsonyabb volt, mint a két korábbi időszakban.

Az első hőhullám idején volt a legmagasabb a többlethalálozás

A június 17. és július 2. közötti első nyári hőhullám alatt 5764 többlethalálozást becsültek. A július 3. és 20. közötti második időszakban további 1243 esetet regisztráltak.

A nyarat megelőzően, május 24. és 28. között szintén rövid hőhullám érte el Franciaországot. Ebben az időszakban 95 többlethalálozást jegyeztek fel.

A négy időszak adatai összesen 7919 többlethalálozást jelentenek.

A francia hatóságok a most közölt adatokat óvatosan értékelik, a végleges számok és a halálesetek, valamint a magas hőmérséklet közötti összefüggések pontosítása további vizsgálatot igényel.

Mit jelent a többlethalálozás?

A többlethalálozás azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban mennyivel többen haltak meg a statisztikailag várható értékhez képest.

 

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