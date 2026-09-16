Közel nyolcezren haltak meg a nyári hőhullámok idején – súlyos következményekkel járt a kánikula

Csaknem nyolcezer többlethalálozást regisztráltak Franciaországban az idei, 1900 óta mért legmelegebb nyár során, amikor több hőhullám is végigsöpört az országon.

Több egymást követő hőhullám is elérte idén Franciaországot

Fotó: REUTERS/Pascal Rossignol

A francia egészségügyi hatóságok szerdán közzétett, nem végleges adatai szerint a 2026. július 27. és augusztus 20. közötti időszakban legalább 817 többlethalálozást jegyeztek fel. A jelentés szerint ugyanakkor ezeket az eseteket egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal közvetlenül a hőségnek tulajdonítani.

A harmadik nyári hőhullám a francia lakosság csaknem 90 százalékát érintette, ennek ellenére az ehhez kapcsolódó többlethalálozás alacsonyabb volt, mint a két korábbi időszakban.

Az első hőhullám idején volt a legmagasabb a többlethalálozás

A június 17. és július 2. közötti első nyári hőhullám alatt 5764 többlethalálozást becsültek. A július 3. és 20. közötti második időszakban további 1243 esetet regisztráltak.

A nyarat megelőzően, május 24. és 28. között szintén rövid hőhullám érte el Franciaországot. Ebben az időszakban 95 többlethalálozást jegyeztek fel.

A négy időszak adatai összesen 7919 többlethalálozást jelentenek.

A francia hatóságok a most közölt adatokat óvatosan értékelik, a végleges számok és a halálesetek, valamint a magas hőmérséklet közötti összefüggések pontosítása további vizsgálatot igényel.