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magyarország

Itt az újabb hőkupola: nyárias fordulat következhet Magyarországon

44 perce
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Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28–30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak.
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magyarországidőjárási helyzetfelmelegedés

A hőkupolának nevezett időjárási helyzetben a magasban leszálló levegő felmelegszik és kiszárad, ezért kevés felhő és csapadék alakul ki. A nappali felmelegedés így több napon keresztül fokozódhat.

hőkupola
Jön a szeptemeri hőkupola.
Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Rendkívüli szeptember végi meleget hozhat a hőkupola

A jelenlegi előrejelzések szerint Magyarország mellett Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Szerbiában és Észak-Olaszországban is nyárias idő jöhet. 

A reggelek ugyanakkor a hosszabb éjszakák miatt továbbra is hűvösek lehetnek.

Nyugat-Európában ennél is erősebb felmelegedés körvonalazódik: Spanyolországban és Portugáliában helyenként 35–40, Franciaországban pedig 35 fok körüli értékek is kialakulhatnak.

A várható csúcshőmérsékletet még jelentősen befolyásolhatja a hőkupola pontos helyzete, a napsütés és a szél. Egyes számítások szerint a meleg idő október elejéig is kitarthat.

 

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