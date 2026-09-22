Itt az újabb hőkupola: nyárias fordulat következhet Magyarországon

A hőkupolának nevezett időjárási helyzetben a magasban leszálló levegő felmelegszik és kiszárad, ezért kevés felhő és csapadék alakul ki. A nappali felmelegedés így több napon keresztül fokozódhat.

Jön a szeptemeri hőkupola.

Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Rendkívüli szeptember végi meleget hozhat a hőkupola

A jelenlegi előrejelzések szerint Magyarország mellett Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Szerbiában és Észak-Olaszországban is nyárias idő jöhet.

A reggelek ugyanakkor a hosszabb éjszakák miatt továbbra is hűvösek lehetnek.

Nyugat-Európában ennél is erősebb felmelegedés körvonalazódik: Spanyolországban és Portugáliában helyenként 35–40, Franciaországban pedig 35 fok körüli értékek is kialakulhatnak.

A várható csúcshőmérsékletet még jelentősen befolyásolhatja a hőkupola pontos helyzete, a napsütés és a szél. Egyes számítások szerint a meleg idő október elejéig is kitarthat.