43 évesen meghalt a The Voice sztárja

A holland hatóságok szeptember 15-én kezdték keresni a zenészt. A kutatásban búvárok, keresőkutyák, csónakok és egy rendőrségi helikopter is részt vett.

Meghalt a holland énekes. Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Meghalt Ben Saunders, a The Voice első holland győztese

Saunders holttestét délután találták meg a Rijkerswoerdse Plassen nevű szabadidős tónál, Arnhem és Elst közelében. A sajtó értesülései szerint egy szemtanú korábban látott egy férfit bemenni a vízbe, de nem látta újra felbukkanni.

A rendőrség közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A halál pontos okát ugyanakkor egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az énekes halálát bátyja, Dean Saunders erősítette meg az Instagramon. Közös gyermekkori fényképük mellett azt írta, szeretett öccse meghalt, és még soha nem érzett olyan fájdalmat, mint most. Hozzátette, Ben örökké a szívében marad. A család a nyilvánosság tiszteletét kérte a gyász idejére. Az ANP beszámolója szerint

a rendőrség szintén kizárta az idegenkezűséget.

Ben Saunders 2010 végén vált ismertté a The Voice of Holland első évadában. Már a válogatón lenyűgözte a zsűrit a Kings of Leon Use Somebody című dalával, majd 2011 januárjában megnyerte a műsort.

Győzelme után több sikeres felvételt is kiadott. A Kill for a Broken Heart című dala és bemutatkozó albuma egyaránt a holland slágerlisták élére került. Zenei pályafutása mellett tetoválóművészként dolgozott, Arnhemben saját stúdiót működtetett.

Az énekes néhány nappal halála előtt még menyasszonyával, Janita Engelsszel közös képet osztott meg egy esküvőről, ahol fellépett. Menyasszonya és három gyermeke gyászolja.