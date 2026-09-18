Bőrönddel sétáltak be egy tűzoltóállomásra – hátborzongató dolog volt benne

Egy 67 éves nő holttestét találták meg egy bőröndben az egyesült államokbeli Kansas államban, miután két ember szerda este felkereste a wichitai 22-es számú tűzoltóállomást. A páros azt mondta a tűzoltóknak, hogy a náluk lévő bőröndben egy halott ember van – számolt be róla az ABC NEWS.

A holttest ügyében emberölés miatt indított nyomozást a wichitai rendőrség

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A wichitai rendőrség közlése szerint a nő holttestét a helyi igazságügyi orvosszakértői intézetbe szállították. A hatóságok már azonosították a feltételezett áldozatot, akit korábban eltűntként jelentettek be, személyazonosságának hivatalos megerősítésére azonban még várnak. A nő nevét csak ezt követően hozzák nyilvánosságra.

A rendőrség vizsgálja, hogyan került a holttest a bőröndbe

A nyomozók kihallgatják azt a két embert, akik a bőröndöt a tűzoltóállomásra vitték. A rendőrség elsősorban azt próbálja tisztázni, milyen kapcsolatban álltak a 67 éves nővel.

Az ügyben egyelőre nem jelentettek be letartóztatást. A hatóságok közlése szerint ugyanakkor jelenleg semmi sem utal arra, hogy a történtek miatt veszély fenyegetné a lakosságot.

A nyomozók rekonstruálják az események pontos időrendjét, valamint további, az ügyhöz köthető helyszíneket és lehetséges tanúkat keresnek. A vizsgálat emberölési ügyként folytatódik.