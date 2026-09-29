Erősen bomló holttestet találtak a Duna-szigeten

A holttestet vasárnap 19 óra körül fedezték fel a Duna-sziget „Toter Grund” nevű részének sűrű növényzetében. A rendőrség több járművel érkezett a helyszínre, majd lezárta és átvizsgálta a területet.

Brutális szagra panaszkodtak a fürdőzők, majd előkerült a holttest.

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Hosszú ideje feküdhetett a bozótban a Duna-szigeten talált holttest

A maradványok előrehaladott állapota alapján a nyomozók úgy vélik, a holttest már hosszabb ideje a félreeső helyen feküdhetett.

Egyelőre sem az elhunyt nemét és személyazonosságát, sem a halál pontos körülményeit nem hozták nyilvánosságra.

A környék különösen hétvégén népszerű a fürdőzők körében. Egyes látogatók azt állították, hogy már június vége óta rendkívül erős, kellemetlen szagot éreztek a területen.

A halál okának megállapítására boncolást rendeltek el. A rendőrség jelenlegi információi szerint nem utal semmi arra, hogy az áldozat bűncselekmény következtében halt volna meg.