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bomló holttest

Erősen bomló holttestet találtak a Duna-szigeten

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Erősen bomló holttestre bukkantak sétálók vasárnap este a bécsi Duna-szigeten, egy népszerű fürdőhely közelében. Az áldozat személyazonossága és halálának oka egyelőre ismeretlen, de a rendőrség jelenleg nem feltételez idegenkezűséget.
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bomló holttestdunarendőrség

A holttestet vasárnap 19 óra körül fedezték fel a Duna-sziget „Toter Grund” nevű részének sűrű növényzetében. A rendőrség több járművel érkezett a helyszínre, majd lezárta és átvizsgálta a területet.

holttest
Brutális szagra panaszkodtak a fürdőzők, majd előkerült a holttest.
Fotó: Unsplash

Hosszú ideje feküdhetett a bozótban a Duna-szigeten talált holttest

A maradványok előrehaladott állapota alapján a nyomozók úgy vélik, a holttest már hosszabb ideje a félreeső helyen feküdhetett. 

Egyelőre sem az elhunyt nemét és személyazonosságát, sem a halál pontos körülményeit nem hozták nyilvánosságra.

A környék különösen hétvégén népszerű a fürdőzők körében. Egyes látogatók azt állították, hogy már június vége óta rendkívül erős, kellemetlen szagot éreztek a területen.

A halál okának megállapítására boncolást rendeltek el. A rendőrség jelenlegi információi szerint nem utal semmi arra, hogy az áldozat bűncselekmény következtében halt volna meg.

 

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