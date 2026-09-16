Kecskefej hevert a meztelen holttest közelében – okkult rituálé állhat a háttérben

Egy 35 éves brit férfi meztelen holttestére bukkantak Szicíliában, egy elszigetelten élő közösség közelében. A rendőrség gyilkossági nyomozást indított, miközben a helyszínen talált különös tárgyak miatt az is felmerült, hogy valamilyen okkult rituálé állhat a történtek hátterében.

Egy brit férfi holtteste mellett kecskefejet, kötelet és pszichotróp szereket találtak. A rendőrség gyilkossági nyomozást indított, de felmerült egy okkult rituálé is (illusztráció) Forrás: Pexels

A férfit szombat este találták meg Siracusa megyében, Noto és Canicattini Bagni között. A meztelen holttest egy sátor és egy parasztház közelében feküdt, a környéken pedig egy kötelet, pszichotróp szereket és egy kecskefejet is találtak. A brit férfi nyakán erőszakra utaló nyomok voltak. A rendőrség boncolást rendelt el, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a halálát.

Okkult rituálé is felmerült a rejtélyes haláleset után

A helyi sajtó a különös körülmények miatt ezoterikus rítusok lehetőségét is felvetette. Egyelőre azonban nincs bizonyíték arra, hogy valóban okkult rituálé történt volna, vagy hogy annak köze lett volna a férfi halálához.

A brit férfi a hírek szerint napok óta a környéken tartózkodott, és kapcsolatba kerülhetett egy helyi, a lakosok által hippiknek vagy virággyerekeknek nevezett közösséggel. A csoport tagjai elhagyatott parasztházakban és kempingekben élnek. A boncolásra a következő napokban kerül sor, a nyomozás pedig tovább folytatódik – írja a Daily Mail.