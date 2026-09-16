Nőkre leselkedő szörnyeteg tarthatja rettegésben a környéket – sorozatgyilkost keresnek

A legújabb áldozat meztelen, előrehaladott bomlásnak indult holttestére kedden bukkantak a dél-afrikai Kwa-Thema térségében, mintegy 34 kilométerre Kempton Parktól. Egy nappal korábban Olifantsonteinben találtak egy másik holttestet. Szombaton pedig egy 38 éves nő, Elizabeth „Tsontso” Moselakgomo félmeztelen holtteste került elő, miután előző héten kocogás közben nyoma veszett Kempton Parkban.

Újabb holttest kerüelt elő.

Fotó: Pexels/Cottonbro

Meztelen női holttest került elő, a rendőrség riadót fújt

A dél-afrikai rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy sorozatgyilkos követhette el a gyilkosságokat. Az esetek közötti hasonlóságokat azonban elég aggasztónak tartják ahhoz, hogy figyelmeztessék a lakosságot és megerősítsék a nyomozást.

Cyril Ramaphosa államfő elrendelte, hogy

a hatóságok kiemelt ügyként kezeljék a gyilkosságokat.

Felszólította a lakosságot, hogy minden olyan információt osszanak meg a rendőrséggel, amely segíthet az elkövető vagy elkövetők elfogásában.

Az esetek ismét ráirányították a figyelmet a nők elleni erőszak súlyosságára Dél-Afrikában. Az országban április és július között 5427 gyilkosságot regisztráltak, ami naponta átlagosan 45 emberölést jelent.

Egy 2022-es felmérés szerint a felnőtt dél-afrikai nők több mint 35 százaléka élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot. Az ENSZ adatai alapján az országban a világ legmagasabbjai közé tartozik a nőgyilkosságok aránya.

Az esélyegyenlőségi bizottság sürgős biztonsági felülvizsgálatot követel az érintett területeken. Egyebek mellett a közvilágítás, a kamerák, az elhanyagolt helyszínek, a rendőri jelenlét és a segélyhívási lehetőségek állapotát vizsgálnák meg.