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barcelona

Évek óta ott feküdt a holttest: sokkoló felfedezés egy lakásban

1 órája
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Egy 75 éves férfi holttestét találták meg egy Barcelona környéki házban, ahol a beszámolók szerint felesége és felnőtt lánya is élt. A rendőrség úgy véli, a férfi már évekkel korábban meghalhatott, miközben családtagjai továbbra is a házban maradtak.
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barcelonaholttesthalál

A katalán rendőrséget a Cabrera d’Anoia településhez tartozó Can Formiga lakópark szomszédai értesítették. Elmondásuk szerint hosszú ideje senkit sem láttak ki- vagy belépni az épületből, amely körül egyre több szemét halmozódott fel. A Mossos d’Esquadra rendőrei szerdán jutottak be a házba, ahol megtalálták a 75 éves férfi erősen bomlott holttestét. A rendőrségi források szerint az épületben két női hozzátartozója lakott; több spanyol lap úgy tudja, az elhunyt feleségéről és felnőtt lányáról van szó.

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Évek óta egy holttest feküdt a lakásban, senkinek sem tűnt fel
Fotó: Pexels/Cottonbro

Senki sem sejtette, mi van odabent: évek óta ott feküdt a holttest

A helyszíni vizsgálat során nem találtak erőszakos halálra utaló nyomokat, ezért egyelőre természetes halálra gyanakodnak. A boncolás feladata lesz megállapítani a halál pontos okát és hozzávetőleges időpontját. 

A holttest állapota alapján a férfi már évekkel ezelőtt meghalhatott.

A rendőrség vizsgálja, mi történt a házban, és miért maradt ilyen hosszú ideig felfedezetlenül a férfi halála.

 

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