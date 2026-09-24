Évek óta ott feküdt a holttest: sokkoló felfedezés egy lakásban

A katalán rendőrséget a Cabrera d’Anoia településhez tartozó Can Formiga lakópark szomszédai értesítették. Elmondásuk szerint hosszú ideje senkit sem láttak ki- vagy belépni az épületből, amely körül egyre több szemét halmozódott fel. A Mossos d’Esquadra rendőrei szerdán jutottak be a házba, ahol megtalálták a 75 éves férfi erősen bomlott holttestét. A rendőrségi források szerint az épületben két női hozzátartozója lakott; több spanyol lap úgy tudja, az elhunyt feleségéről és felnőtt lányáról van szó.

Évek óta egy holttest feküdt a lakásban, senkinek sem tűnt fel

Fotó: Pexels/Cottonbro

Senki sem sejtette, mi van odabent: évek óta ott feküdt a holttest

A helyszíni vizsgálat során nem találtak erőszakos halálra utaló nyomokat, ezért egyelőre természetes halálra gyanakodnak. A boncolás feladata lesz megállapítani a halál pontos okát és hozzávetőleges időpontját.

A holttest állapota alapján a férfi már évekkel ezelőtt meghalhatott.

A rendőrség vizsgálja, mi történt a házban, és miért maradt ilyen hosszú ideig felfedezetlenül a férfi halála.