Rejtélyes halál Letenye közelében, holttestet találtak a tűzoltók egy családi házban

A Gornji Kneginec Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kapott bejelentést a helyi lakosoktól szeptember 21-én, délelőtt 10 óra 31 perckor. A helyszínre öt tűzoltó érkezett egy műszaki mentésre alkalmas járművel, hogy be tudjanak jutni a családi házba.

Holttestet találtak a tűzoltók - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A ház ajtaja kulcsra volt zárva, ezért speciális felszereléssel nyitották ki.

A házba belépve azonban egy holttestet találtak.

A helyszínre ezután a Varasdi Rendőrkapitányság munkatársai is kiérkeztek.

Az esetről beszámoló horvát források nem közöltek részletes információkat az elhunyt személyről, így nem ismert a személyazonossága, életkora, és azt sem tudni, pontosan mikor halt meg.

A halál okáról szintén nincs információ.

A rendőrség jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, de egyelőre nincs kizárva – írja a ZAOL.

Idén Zalában is találtak holttesteket

Februárban egy ismeretlen személy holttestére bukkantak Nagykanizsa északi részén, egy füves területen. A ZAOL olvasójától származó információ szerint fej nélküli torzót találtak.

Júliusban pedig egy sodródó holttestet találtak a Balatonban egy helikopteres megfigyelés közben.

Holttestet találtak a Gellért-hegynél

Helyszíni- és halottszemlét tartottak, a Gellért-hegy lábánál volt a holttest.