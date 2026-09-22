Rejtélyes halál Letenye közelében, holttestet találtak a tűzoltók egy családi házban

A Gornji Kneginec Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kapott bejelentést a helyi lakosoktól szeptember 21-én, délelőtt 10 óra 31 perckor. A helyszínre öt tűzoltó érkezett egy műszaki mentésre alkalmas járművel, hogy be tudjanak jutni a családi házba.
A ház ajtaja kulcsra volt zárva, ezért speciális felszereléssel nyitották ki.
A házba belépve azonban egy holttestet találtak.
A helyszínre ezután a Varasdi Rendőrkapitányság munkatársai is kiérkeztek.
Az esetről beszámoló horvát források nem közöltek részletes információkat az elhunyt személyről, így nem ismert a személyazonossága, életkora, és azt sem tudni, pontosan mikor halt meg.
A halál okáról szintén nincs információ.
A rendőrség jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, de egyelőre nincs kizárva – írja a ZAOL.
Idén Zalában is találtak holttesteket
Februárban egy ismeretlen személy holttestére bukkantak Nagykanizsa északi részén, egy füves területen. A ZAOL olvasójától származó információ szerint fej nélküli torzót találtak.
Júliusban pedig egy sodródó holttestet találtak a Balatonban egy helikopteres megfigyelés közben.
Holttestet találtak a Gellért-hegynél
Helyszíni- és halottszemlét tartottak, a Gellért-hegy lábánál volt a holttest.