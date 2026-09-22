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mario de mezzo

Zsákokba rejtett holttesteket találtak, Covid-áldozatok maradványai lehetnek

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Zsákokba helyezett emberi csontokat, valamint a polgármester állítása szerint a Covid-járvány idején elhunyt emberek el nem bomlott holttesteit találták meg a slatinai Strehareți temetőben. A rendőrség nyomozást indított, a zsákokban lévő holttestek eredetére vonatkozó információkat azonban egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.
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Hátborzongató felfedezésről számolt be Slatina polgármestere. Mario De Mezzo azt állítja, hogy a Strehareți temetőben végzett vizsgálatok során olyan zsákokat találtak, amelyek a Covid-járvány időszakából származó, még el nem bomlott holttesteket tartalmaztak.

El nem bomlott holttesteket találhattak zsákokban.
El nem bomlott holttesteket találhattak zsákokban. Fotó: Pexels

Botrány a temetőben: kideríthetik, ki mozdította el a holttesteket

A városvezető közvetlenül a temetőben tartott sajtótájékoztatót, miután emberi csontokat rejtő zsákokra bukkantak. Elmondása szerint a rendőrök több száz csontot foglaltak le a nyomozás keretében.

De Mezzo azt állította, hogy 

a holttestek ugyanabban a közös sírban feküdtek, ahol több sírból származó emberi maradványokat is elhelyeztek. 

Arra kérte a hatóságokat, hogy állapítsák meg a maradványok eredetét, derítsék ki, ki mozdította el azokat, valamint milyen körülmények között tárolták őket.

A Covid-időszakból származó, el nem bomlott holttestek megtalálását egyelőre 

nem erősítették meg hivatalosan.

A rendőrség szeptember 16-án indított büntetőeljárást holttestek vagy sírok meggyalázásának gyanúja miatt. A nyomozók azt is vizsgálják, hogyan exhumálták és hol tárolták a csontokat. A polgármester szerint a szabályok alapján a maradványokat erre kijelölt fülkékben kellett volna őrizni, nem pedig közös sírban.

A temetőt mintegy 16 éven keresztül az Ecumenic Funerar vállalat kezelte. A korábbi üzemeltetőt szeptember 2-án, bírósági végrehajtó közreműködésével költöztették ki, miután konfliktus alakult ki a cég és a polgármesteri hivatal között.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy Mario De Mezzo augusztusban maga is gyanúsítottá vált egy, a temető átvételével kapcsolatos eljárásban. A polgármester most a rendőrségtől és az ügyészségtől az eset mielőbbi tisztázását követeli.

 

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