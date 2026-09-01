Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott ”uniós pénzekből

őrizetbe vették

Elfogták a hörcsögök sorozatgyilkosát, társat is talált a kegyetlen tettekhez

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mintegy harminc hörcsögöt ölhetett meg egy japán férfi, akinek telefonján a rendőrök videókat és terhelő üzeneteket találtak. A nyomozók szerint korábban is hasonló bűncselekményt követhetett el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
őrizetbe vettékrendőrhörcsög

Elfogtak egy férfit Japán északi részén, akit azzal gyanúsítanak, hogy több tucat hörcsögöt ölt meg. A középiskolai alkalmazottként dolgozó férfi egy intim együttlétekre szolgáló hotelben végzett az állatokkal, és a rendőrség szerint nem egyedül követte el a kegyetlen tetteket – tudta meg a Nieuwsblad.

hörcsög
Több tucat hörcsögöt ölhetett meg egy japán férfi, akit hétfőn őrizetbe vettek.
Fotó: AB Photo Master / Shutterstock

Harminc hörcsögöt mészárolhatott le

A férfit hétfőn vették őrizetbe Mijakóban. 

A gyanú szerint március végén mintegy harminc hörcsögöt ölt meg egy húszéves nő segítségével.

A rendőrök átnézték a férfi telefonját, és megdöbbentő felvételekre bukkantak: A gyanusított telefonján az állatok megöléséről készült videókra és olyan üzenetekre bukkantak, amelyekből kiderült, hogy a férfi és a fiatal nő előre megtervezték a tettüket.

Korábban további húsz kisállatot is megölhetett

A feltételezett elkövetőt már júliusban is őrizetbe vették, akkor azért, mert a gyanú szerint februárban további húsz hörcsögöt ölt meg. Ebben az esetben egy 19 éves lány segíthetett neki.

Mindkét nőt őrizetbe vették, a nyomozás pedig tovább folyik, hogy kiderüljön, a férfinak lehet-e köze további, hasonló esetekhez.

A gyanúsított hétfői őrizetbe vétele a március végén elkövetett, mintegy harminc hörcsög értelmetlen megölésével kapcsolatos

– mondta Hirojuki Nasu, Mijakó rendőrkapitánya.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!