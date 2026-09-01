Elfogták a hörcsögök sorozatgyilkosát, társat is talált a kegyetlen tettekhez

Elfogtak egy férfit Japán északi részén, akit azzal gyanúsítanak, hogy több tucat hörcsögöt ölt meg. A középiskolai alkalmazottként dolgozó férfi egy intim együttlétekre szolgáló hotelben végzett az állatokkal, és a rendőrség szerint nem egyedül követte el a kegyetlen tetteket – tudta meg a Nieuwsblad.

Több tucat hörcsögöt ölhetett meg egy japán férfi, akit hétfőn őrizetbe vettek.

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Harminc hörcsögöt mészárolhatott le

A férfit hétfőn vették őrizetbe Mijakóban.

A gyanú szerint március végén mintegy harminc hörcsögöt ölt meg egy húszéves nő segítségével.

A rendőrök átnézték a férfi telefonját, és megdöbbentő felvételekre bukkantak: A gyanusított telefonján az állatok megöléséről készült videókra és olyan üzenetekre bukkantak, amelyekből kiderült, hogy a férfi és a fiatal nő előre megtervezték a tettüket.

Korábban további húsz kisállatot is megölhetett

A feltételezett elkövetőt már júliusban is őrizetbe vették, akkor azért, mert a gyanú szerint februárban további húsz hörcsögöt ölt meg. Ebben az esetben egy 19 éves lány segíthetett neki.

Mindkét nőt őrizetbe vették, a nyomozás pedig tovább folyik, hogy kiderüljön, a férfinak lehet-e köze további, hasonló esetekhez.

A gyanúsított hétfői őrizetbe vétele a március végén elkövetett, mintegy harminc hörcsög értelmetlen megölésével kapcsolatos

– mondta Hirojuki Nasu, Mijakó rendőrkapitánya.