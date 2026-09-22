A horgász is sokkot kapott attól, amit kifogott Horvátországban

Gömbhalat fogott ki egy horgász az Adriai-tengeren, Rijeka közelében. A világ egyik legmérgezőbb halfajának szervezetében tetrodotoxin található, ami az egyik legerősebb ismert természetes méreg, amely akár 1250-szer mérgezőbb lehet a ciánkálinál.

A gömbhal világ egyik legmérgezőbb hala, nem ki meglepetést okozott a horgásznak

Fotó: Pixabay

A horgász fogása komoly visszhangot váltott ki

Japánban a gömbhal igazi különlegességnek számít, elkészítését azonban kizárólag megfelelő szaktudással lehet biztonságosan elvégezni, mivel a méreg a hal egyes szerveiben veszélyesen magas koncentrációban lehet jelen.

A rijekai fogás a helyieket is meglepte, vegyesek a vélemények arról, hogy érdemes-e megkóstolni egy ilyen veszélyes halat. Egy piaci árus azt mondta, korábban még soha nem találkozott az Adriából kifogott gömbhallal, és ő semmiképpen sem árusítaná. A kifogott példányt nem is fogyasztják majd el, megtekinthető lesz a rijekai Természettudományi Múzeumban - írja a Paraméter.