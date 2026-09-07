Veszélyben az elektronikus autópályadíj-rendszer, keresztbe tett a közbeszerzés

Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság (DKOM) megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobilalkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét, írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

Csúszhat az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer bevezetése. Fotó: Unsplash (illusztráció)

A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobilalkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A DKOM azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen.

A lap szerint a HAC 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bos Projektből, az Infiniumból és a brit AMR CyberSecurityből álló konzorcium nyerte el 329 500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379 ezer eurós ajánlatot benyújtó Abysalto fellebbezett.

A DKOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két, más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg.

A bizottság azt is kifogásolta, hogy a konzorcium által benyújtott ISO-tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAC olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. A DKOM ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya-kezelőt. A HAC-nak most újra kell értékelnie az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét.

Ezért csúszhat az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer bevezetése

A Jutarnji List szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére hat hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el. Az új útdíjrendszer fő kivitelezője, a szlovák SkyToll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre.