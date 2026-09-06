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tűz

Kitört a pánik Horvátországban: ismét füstszagra ébredtek a magyarok

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Közel egy hónap telt el azóta, hogy felcsaptak a lángok Omiš környékén. Ekkor magyarok is menekülni kényszerültek Horvátországban, akik közül négyen megsérültek. Nemrég ismét füst okozott ijedtséget Omišban és környékén, ám csakhamar kiderült, a város területén nincsen tűz.
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tűzHorvátországmagyarfüst

Lassan egy hónap telt el azóta, hogy hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban, Omiš város környékén, melynek során magyar turisták is menekülni kényszerültek: közülük négyen megsérültek. A tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük a lángokat, a pusztítás nyomai viszonr továbbra is jól láthatók a környéken. Vasárnap reggel ráadásul ismét füstszagra ébredtek az Omišban és a környékén pihenők, ami érthető módon nagy ijedtséget keltett.

This photograph shows burnt houses after a wildfire near the town Omis, some 30 kilometres south of Split, on August 14, 2026. Croatian firefighters battled overnight with "one of the worst" wildfires in the country's history, authorities said on August 14, 2026, as flames engulfed homes and injured 19 people on the coast. Hundreds were forced to evacuate from villages near the town of Omis as the fire, which had begun in a settlement of Lokva Rogoznica, ripped through the surrounding hills. (Photo by MIROSLAV LELAS / AFP)
A tűz Horvátországban hatalmas károkat okozott / Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

A Blikk beszámolója szerint az egyik ott élő magyar utazásszervező 7 óra 10 perckor tárcsázta a 112-es segélyhívó központot, a kapott válaszból pedig kiderült, a nyaralók nincsenek közvetlen veszélyben, Omiš területén ugyanis nincs tűz. A lángok szomszédos Bosznia-Hercegovinában csaptak fel, ahol már napok óta hatalmas kiterjedésű erdő- és bozóttüzek pusztítanak, többek között Prozor–Rama és Nevesinje térségében. Ezek a területek Omištól légvonalban mintegy 90-120 kilométerre találhatók, a széljárás azonban a füstöt egészen a horvát tengerparti községig sodorta.

 

Így menekültek a magyarok a horvátországi erdőtűz miatt

A történtek idején a Facebookon számos magyar család számolt be arról, miként élték meg, hogy váratlanul menekülnie kellett. Egy édesapa arról írt, hogy két (2 és fél valamint 4 és fél éves) lányukkal kellett elhagyniuk omiši szállásukat az éjszaka folyamán, a csomagjaik nagy részét azonban hátra kellett hagyniuk.

Egy nő arról számolt be: nekik Staniciből kellett menekülniük. Mint írta, amint megérezték a füstszagot, elkezdtek pakolni, de nem gondolták, hogy ekkora a baj. A szél azonban feltámadt, és megfordította a tűz irányát, ami így pillanatok alatt már mellettük kezdett lángolni. 

 

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