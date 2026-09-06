Kitört a pánik Horvátországban: ismét füstszagra ébredtek a magyarok

Lassan egy hónap telt el azóta, hogy hatalmas erdőtűz keletkezett Horvátországban, Omiš város környékén, melynek során magyar turisták is menekülni kényszerültek: közülük négyen megsérültek. A tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük a lángokat, a pusztítás nyomai viszonr továbbra is jól láthatók a környéken. Vasárnap reggel ráadásul ismét füstszagra ébredtek az Omišban és a környékén pihenők, ami érthető módon nagy ijedtséget keltett.

A tűz Horvátországban hatalmas károkat okozott / Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

A Blikk beszámolója szerint az egyik ott élő magyar utazásszervező 7 óra 10 perckor tárcsázta a 112-es segélyhívó központot, a kapott válaszból pedig kiderült, a nyaralók nincsenek közvetlen veszélyben, Omiš területén ugyanis nincs tűz. A lángok szomszédos Bosznia-Hercegovinában csaptak fel, ahol már napok óta hatalmas kiterjedésű erdő- és bozóttüzek pusztítanak, többek között Prozor–Rama és Nevesinje térségében. Ezek a területek Omištól légvonalban mintegy 90-120 kilométerre találhatók, a széljárás azonban a füstöt egészen a horvát tengerparti községig sodorta.

Így menekültek a magyarok a horvátországi erdőtűz miatt

A történtek idején a Facebookon számos magyar család számolt be arról, miként élték meg, hogy váratlanul menekülnie kellett. Egy édesapa arról írt, hogy két (2 és fél valamint 4 és fél éves) lányukkal kellett elhagyniuk omiši szállásukat az éjszaka folyamán, a csomagjaik nagy részét azonban hátra kellett hagyniuk.

Egy nő arról számolt be: nekik Staniciből kellett menekülniük. Mint írta, amint megérezték a füstszagot, elkezdtek pakolni, de nem gondolták, hogy ekkora a baj. A szél azonban feltámadt, és megfordította a tűz irányát, ami így pillanatok alatt már mellettük kezdett lángolni.