Évek óta nem volt ekkora tüntetés, hatalmas tömeg vonult utcára Zágrábban – videó

Több tízezren vettek részt szombaton a horvátországi tüntetésen Zágrábban, amelyet a Gospic közelében illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt szerveztek – közölte az MTI.
A „Sétálj Likáért, sétálj Horvátországért” elnevezésű demonstrációt a Gospic az otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. A résztvevők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá.
A tüntetők egyebek mellett „Horvátország tüdeje már nem kap levegőt”, „Állítsátok meg Horvátország pusztítását” és „A természet nem bocsát meg” feliratú transzparensekkel vonultak fel. A demonstráció az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi megmozdulása volt.
Mintegy 37 ezer tonna hulladékot találtak
A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospic közelében fekvő egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. A hulladék jelentős része 2023-ban és 2024-ben Olaszországból érkezett Horvátországba.
A gyanú szerint az anyagokat újrahasznosításra szánt hulladékként tüntették fel, majd egy részüket elföldelték, más részüket pedig a szabadban halmozták fel. Környezetvédők szerint egészségügyi és más ipari hulladék is került a területre.
A szakértői vizsgálatok veszélyes és ökotoxikus anyagokat is kimutattak, a lerakótól lejjebb fekvő felszín alatti vízben pedig PFAS-vegyületek jelenlétét igazolták. A kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a közegészségügyi vizsgálatok alapján az fogyasztásra alkalmas.
A horvátországi tüntetés résztvevői gyorsabb intézkedést követeltek
A demonstrálók szerint a kormány túl lassan reagált a kialakult helyzetre. Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök korábban támogatásáról biztosította a tiltakozókat, és jogosnak nevezte azt az igényt, hogy a hatóságok gyorsabban lépjenek fel. Az államfő korábban „ökocídiumnak” nevezte a Gospic térségében történteket.
Andrej Plenkovic miniszterelnök szerdán Gospicba látogatott, ahol a helyi önkormányzat és az illetékes intézmények képviselőivel tárgyalt. Közölte, hogy a kormány már kiválasztotta a kármentesítés első szakaszát végző vállalkozót, amely először a felszínen található hulladékot távolítja el.
A miniszterelnök azt mondta, megérti a lakosság aggodalmát, ugyanakkor szerinte „semmilyen tüntetés nem fog segíteni” a probléma megoldásában. A civil szervezők ezzel szemben úgy vélik, hogy a kormány az országos demonstráció miatt gyorsította fel intézkedéseit.
Az ügyészség is nyomoz az illegális hulladék miatt
Az ügyben a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) folytat nyomozást. A gyanú szerint a Horvátországban törvénytelenül elhelyezett hulladék egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból származik.
Az ügy az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb horvát belpolitikai konfliktusává vált. Az ellenzék bizalmi szavazást kezdeményezett Andrej Plenkovic kormánya ellen, a parlament pedig Zoran Milanovic kezdeményezésére rendkívüli ülést is tartott.
A horvát parlament augusztus 21-én olyan határozati csomagot fogadott el, amely folyamatos víz-, talaj- és levegőmonitoringot ír elő. A kormánynak 90 napon belül be kell számolnia a törvényhozásnak a kármentesítés előrehaladásáról, költségeiről, határidejéről és környezeti kockázatairól.