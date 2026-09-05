Évek óta nem volt ekkora tüntetés, hatalmas tömeg vonult utcára Zágrábban – videó

Több tízezren vettek részt szombaton a horvátországi tüntetésen Zágrábban, amelyet a Gospic közelében illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt szerveztek – közölte az MTI.

A horvátországi tüntetés résztvevői az illegálisan lerakott hulladék eltávolítását követelték Zágrábban

Fotó: MARKO PERKOV / AFP

A „Sétálj Likáért, sétálj Horvátországért” elnevezésű demonstrációt a Gospic az otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. A résztvevők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá.

A tüntetők egyebek mellett „Horvátország tüdeje már nem kap levegőt”, „Állítsátok meg Horvátország pusztítását” és „A természet nem bocsát meg” feliratú transzparensekkel vonultak fel. A demonstráció az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi megmozdulása volt.

Mintegy 37 ezer tonna hulladékot találtak

A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospic közelében fekvő egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. A hulladék jelentős része 2023-ban és 2024-ben Olaszországból érkezett Horvátországba.

A gyanú szerint az anyagokat újrahasznosításra szánt hulladékként tüntették fel, majd egy részüket elföldelték, más részüket pedig a szabadban halmozták fel. Környezetvédők szerint egészségügyi és más ipari hulladék is került a területre.

A szakértői vizsgálatok veszélyes és ökotoxikus anyagokat is kimutattak, a lerakótól lejjebb fekvő felszín alatti vízben pedig PFAS-vegyületek jelenlétét igazolták. A kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a közegészségügyi vizsgálatok alapján az fogyasztásra alkalmas.

A horvátországi tüntetés résztvevői gyorsabb intézkedést követeltek

A demonstrálók szerint a kormány túl lassan reagált a kialakult helyzetre. Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök korábban támogatásáról biztosította a tiltakozókat, és jogosnak nevezte azt az igényt, hogy a hatóságok gyorsabban lépjenek fel. Az államfő korábban „ökocídiumnak” nevezte a Gospic térségében történteket.

Andrej Plenkovic miniszterelnök szerdán Gospicba látogatott, ahol a helyi önkormányzat és az illetékes intézmények képviselőivel tárgyalt. Közölte, hogy a kormány már kiválasztotta a kármentesítés első szakaszát végző vállalkozót, amely először a felszínen található hulladékot távolítja el.

A miniszterelnök azt mondta, megérti a lakosság aggodalmát, ugyanakkor szerinte „semmilyen tüntetés nem fog segíteni” a probléma megoldásában. A civil szervezők ezzel szemben úgy vélik, hogy a kormány az országos demonstráció miatt gyorsította fel intézkedéseit.