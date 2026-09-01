Rémálommá vált a vidámparki kaland, három órán át lógtak a magasban a hullámvasút utasai

Nyilvánosan is elnézést kért az a vidámpark, amelynek egy hullámvasútján 27 ember három órára fent rekedt. Az eset Lowestoftban történt, miután egy áramszünet után elakadt a Pleasurewood Hills vidámpak egy hullámvasútjának kocsija. Az esetet egy anya, akinek gyermekei a játékon ültek rendkívül rémisztőnek írta le, ugyanakkor kiemelte: a park munkásai és a tűzoltók nagyszerű munkát végeztek a mentésben.

Áramszünet következtében állt le a hullámvasút az élmény közben. Fotó: pexels

Nem leállt, hanem elakadt a hátsó egyenes szakaszon. Amikor kiengedték, a hátsó fék nem tudta megállítani, ezért nagyon lassan visszagurult a hurok felé, előre-hátra himbálózott, majd a középső szakaszon állt meg

- írta egy szemtanú, míg a park másik látogatója, aki az esetkor egy másik attrakción ült azt mondta, az áramszünet több hullámvasutat is érintett. A balesetben senki nem sérült meg.

Közleményben kért elnézést a hullámvasút meghibásodásáért a vidámpark

Bár mindig is terveztünk és felkészültünk az ilyen helyzetekre, szerencsére korábban még soha nem fordult elő hasonló a parkban. A szerelvény a pálya Cobra Roll nevű szakaszán, magasan a levegőben állt meg. Vendégeink biztonsága és jóléte mindig a legfontosabb számunkra. A Norfolk és Suffolk megyei sürgősségi szolgálatok a parkba érkeztek, és karbantartó csapatunkkal együttműködve, a biztonsági kiürítési eljárásnak megfelelően gondoskodtak valamennyi utas evakuálásáról. A helyzetet gyorsan sikerült megoldani, és ami a legfontosabb, valamennyi vendéget biztonságosan kimenekítettük az attrakcióból

- közölték hozzátéve, az érintett 27 utasnak jegyvisszatérítést is garantálnak az eset miatt, írja a DailyStar.