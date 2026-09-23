Rendkívül veszélyes hurrikán tombol Mexikó partjainál – áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek

A Mexikó partjainál tomboló Polo hurrikán rendkívül gyorsan erősödött, és a csendes-óceáni hurrikánszezon egyik legerősebb viharává vált. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) keddi mérései szerint a tartós szélsebesség megközelítette az óránkénti 285 kilométert, azonban ennél is erősebb széllökéseket mértek.

A Polo hurrikán erős hullámai és szelei miatt részben elsüllyedt egy hajó az acapulcói öbölben

Fotó: FRANCISCO ROBLES / AFP

A NOAA által üzemeltetett Hurricane Hunter felderítő repülőgép közvetlenül berepült a viharba, hogy adatokat gyűjtsön annak erősségéről. A miami Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) „rendkívül veszélyesnek” nevezte a Polót, amely mindössze 24 óra alatt jelentősen megerősödött.

Mexikó partvidékét is veszélyezteti a Polo hurrikán

A jelenlegi előrejelzések szerint a Polo Mexikó délnyugati partvidékének közelében halad el, de várhatóan nem éri el közvetlenül a szárazföldet.

A lassan északnyugat felé mozgó vihar ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadékot hozhat. A NOAA szerint Mexikó délnyugati partvidékének egyes részein akár 15 centiméter eső is hullhat, helyenként pedig ennél nagyobb mennyiség sem kizárt. A heves csapadék következtében áradások és földcsuszamlások alakulhatnak ki. A hatóságok emellett nagy óceáni hullámokra és életveszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek a következő napokra.

Hurricane Polo strengthened to a Category 5 storm Tuesday as it neared the coast of Mexico. Satellite timelapse shows lightning crackling around the hurricane’s eye as Polo packed maximum sustained winds of 165 mph. The National Hurricane Center said the storm was expected to… pic.twitter.com/25XnbAvQcm — KTLA (@KTLA) September 22, 2026

Claudia Sheinbaum mexikói elnök kedden közölte, hogy az addig rendelkezésre álló információk szerint a Polo nem éri el közvetlenül a partvidéket. Egyúttal éberségre kérte a Csendes-óceán partján élőket, különösen Jalisco, Colima és Michoacán államokban.

Rendkívül meleg vízből nyeri energiáját a vihar

A Hurricane Hunter repülőgép mérései szerint a Polo tovább erősödhet, és a következő napokban is 5-ös kategóriájú maradhat. A NOAA szerint a vihart rendkívül meleg óceánvíz táplálja, amely kedvező környezetet biztosít a további erősödéséhez.