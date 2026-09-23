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hurrikán

Rendkívül veszélyes hurrikán tombol Mexikó partjainál – áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek

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Rendkívül gyorsan erősödött fel a Mexikó délnyugati partvidékének közelében haladó Polo. A hurrikán már elérte a Saffir–Simpson-skála legmagasabb, 5-ös kategóriáját, miközben a szakemberek további erősödés lehetőségére is figyelmeztetnek. Bár a jelenlegi előrejelzések szerint a vihar nem éri el közvetlenül a szárazföldet, heves esőzést, áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat.
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hurrikánáradásveszélyMexikóföldcsuszamlás

A Mexikó partjainál tomboló Polo hurrikán rendkívül gyorsan erősödött, és a csendes-óceáni hurrikánszezon egyik legerősebb viharává vált. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) keddi mérései szerint a tartós szélsebesség megközelítette az óránkénti 285 kilométert, azonban ennél is erősebb széllökéseket mértek.

Polo hurrikán, Mexikó, 5-ös kategóriájú hurrikán, Csendes-óceán, El Niño, NOAA, Nemzeti Hurrikánközpont, szélsőséges időjárás, áradás, földcsuszamlás A Polo hurrikán erős hullámai és szelei miatt részben elsüllyedt egy hajó az acapulcói öbölben A partially submerged boat is seen in Acapulco Bay after strong waves and winds caused by Hurricane Polo in Acapulco, Guerrero state, Mexico, on September 22, 2026. Hurricane Polo strengthened to the highest category on September 22 in the Mexican Pacific, with no forecast of making landfall but with heavy rainfall expected. Polo intensified from Category 1 to Category 5 on the Saffir-Simpson scale in less than 24 hours. (Photo by Francisco ROBLES / AFP)
A Polo hurrikán erős hullámai és szelei miatt részben elsüllyedt egy hajó az acapulcói öbölben
Fotó: FRANCISCO ROBLES / AFP

 

A NOAA által üzemeltetett Hurricane Hunter felderítő repülőgép közvetlenül berepült a viharba, hogy adatokat gyűjtsön annak erősségéről. A miami Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) „rendkívül veszélyesnek” nevezte a Polót, amely mindössze 24 óra alatt jelentősen megerősödött.

A Polo ezzel elérte a Saffir–Simpson-skála legmagasabb, 5-ös kategóriáját, és az idei csendes-óceáni szezon harmadik ilyen erősségű viharává vált.

Mexikó partvidékét is veszélyezteti a Polo hurrikán

A jelenlegi előrejelzések szerint a Polo Mexikó délnyugati partvidékének közelében halad el, de várhatóan nem éri el közvetlenül a szárazföldet.

A lassan északnyugat felé mozgó vihar ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadékot hozhat. A NOAA szerint Mexikó délnyugati partvidékének egyes részein akár 15 centiméter eső is hullhat, helyenként pedig ennél nagyobb mennyiség sem kizárt.

A heves csapadék következtében áradások és földcsuszamlások alakulhatnak ki. A hatóságok emellett nagy óceáni hullámokra és életveszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek a következő napokra.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök kedden közölte, hogy az addig rendelkezésre álló információk szerint a Polo nem éri el közvetlenül a partvidéket. Egyúttal éberségre kérte a Csendes-óceán partján élőket, különösen Jalisco, Colima és Michoacán államokban.

A Polo hurrikán kevesebb mint 24 óra alatt erősödött 1-esről 5-ös kategóriájúvá Mexikó csendes-óceáni partvidékén

Rendkívül meleg vízből nyeri energiáját a vihar

A Hurricane Hunter repülőgép mérései szerint a Polo tovább erősödhet, és a következő napokban is 5-ös kategóriájú maradhat. A NOAA szerint a vihart rendkívül meleg óceánvíz táplálja, amely kedvező környezetet biztosít a további erősödéséhez.

A magas vízhőmérséklet összefügg a jelenlegi El Niño-jelenséggel. Szeptember 19-én a Csendes-óceán középső-keleti részének egyik fontos térségében a tengerfelszín napi hőmérséklete 3,05 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot. Ez meghaladta a 2015-ös, rendkívül erős El Niño idején mért 3,02 Celsius-fokos korábbi rekordot. Egyes hosszabb távú mutatók ugyanakkor még nem értek el rekordértéket, a jelenség tetőzése pedig az év későbbi részében várható.

Az El Niño a hurrikán erejére is hatással lehet

A melegebb óceánvíz több energiát biztosíthat a trópusi viharok számára, ami nagyobb szélsebesség kialakulását is elősegítheti.

Az El Niño természetes éghajlati jelenség, amely jellemzően két-hét évente alakul ki, és általában körülbelül egy évig tart. Ilyenkor a Csendes-óceán felett rendszerint keletről nyugat felé fújó passzátszelek meggyengülhetnek, vagy akár irányt is válthatnak, így a melegebb víz kelet felé terjedhet.

Az óceánból eközben több hő kerülhet a légkörbe, ami hatással lehet a globális átlaghőmérsékletre, valamint világszerte megváltoztathatja az időjárási mintázatokat.

 

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