Rendkívül veszélyes hurrikán tombol Mexikó partjainál – áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek

A Mexikó partjainál tomboló Polo hurrikán rendkívül gyorsan erősödött, és a csendes-óceáni hurrikánszezon egyik legerősebb viharává vált. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) keddi mérései szerint a tartós szélsebesség megközelítette az óránkénti 285 kilométert, azonban ennél is erősebb széllökéseket mértek.
A NOAA által üzemeltetett Hurricane Hunter felderítő repülőgép közvetlenül berepült a viharba, hogy adatokat gyűjtsön annak erősségéről. A miami Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) „rendkívül veszélyesnek” nevezte a Polót, amely mindössze 24 óra alatt jelentősen megerősödött.
Mexikó partvidékét is veszélyezteti a Polo hurrikán
A jelenlegi előrejelzések szerint a Polo Mexikó délnyugati partvidékének közelében halad el, de várhatóan nem éri el közvetlenül a szárazföldet.
A lassan északnyugat felé mozgó vihar ugyanakkor jelentős mennyiségű csapadékot hozhat. A NOAA szerint Mexikó délnyugati partvidékének egyes részein akár 15 centiméter eső is hullhat, helyenként pedig ennél nagyobb mennyiség sem kizárt.
A heves csapadék következtében áradások és földcsuszamlások alakulhatnak ki. A hatóságok emellett nagy óceáni hullámokra és életveszélyes tengeri viszonyokra figyelmeztettek a következő napokra.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök kedden közölte, hogy az addig rendelkezésre álló információk szerint a Polo nem éri el közvetlenül a partvidéket. Egyúttal éberségre kérte a Csendes-óceán partján élőket, különösen Jalisco, Colima és Michoacán államokban.
A Polo hurrikán kevesebb mint 24 óra alatt erősödött 1-esről 5-ös kategóriájúvá Mexikó csendes-óceáni partvidékén
Rendkívül meleg vízből nyeri energiáját a vihar
A Hurricane Hunter repülőgép mérései szerint a Polo tovább erősödhet, és a következő napokban is 5-ös kategóriájú maradhat. A NOAA szerint a vihart rendkívül meleg óceánvíz táplálja, amely kedvező környezetet biztosít a további erősödéséhez.
A magas vízhőmérséklet összefügg a jelenlegi El Niño-jelenséggel. Szeptember 19-én a Csendes-óceán középső-keleti részének egyik fontos térségében a tengerfelszín napi hőmérséklete 3,05 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot. Ez meghaladta a 2015-ös, rendkívül erős El Niño idején mért 3,02 Celsius-fokos korábbi rekordot. Egyes hosszabb távú mutatók ugyanakkor még nem értek el rekordértéket, a jelenség tetőzése pedig az év későbbi részében várható.
Az El Niño a hurrikán erejére is hatással lehet
A melegebb óceánvíz több energiát biztosíthat a trópusi viharok számára, ami nagyobb szélsebesség kialakulását is elősegítheti.
Az El Niño természetes éghajlati jelenség, amely jellemzően két-hét évente alakul ki, és általában körülbelül egy évig tart. Ilyenkor a Csendes-óceán felett rendszerint keletről nyugat felé fújó passzátszelek meggyengülhetnek, vagy akár irányt is válthatnak, így a melegebb víz kelet felé terjedhet.
Az óceánból eközben több hő kerülhet a légkörbe, ami hatással lehet a globális átlaghőmérsékletre, valamint világszerte megváltoztathatja az időjárási mintázatokat.
A Polo ezzel elérte a Saffir–Simpson-skála legmagasabb, 5-ös kategóriáját, és az idei csendes-óceáni szezon harmadik ilyen erősségű viharává vált.