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Aggódnak a hatóságok: tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium

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Idén már a tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium az Egyesült Államokban. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy a fertőzés elkerülése érdekében kerüljék a meleg sósvizeket, ha nyílt sebeik vannak.
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egyesült államokfertőzéshúsevő baktérium

Már az ötödik ember vesztette életét Floridában egy olyan halálos, húsevő baktériumfertőzés következtében, amely a meleg part menti vizekben tenyészik.

Tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium idén az Egyesült Államokban
Tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium idén az Egyesült Államokban. Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium idén az Egyesült Államokban

Az áldozat egy 50 és 54 év közötti lakos volt Pinellas megyéből, szervezetében Vibrio vulnificus fertőzést mutattak ki. Ez a meleg tengervízben élő kórokozó nyílt sebeken - például vágásokon vagy horzsolásokon - keresztül juthat be a testbe, ahol potenciálisan életveszélyes fertőzést válthat ki, vagy akár amputációhoz is vezethet.

Ez a haláleset az évben már legalább a 15. volt az Egyesült Államok egészét tekintve, miután Louisianában hetet, Észak-Karolinában kettőt, Dél-Karolinában pedig egy áldozatot regisztráltak. A január óta az országban nyilvántartásba vett esetek száma ezzel legalább 55-re nőtt, a fertőzéseket pedig legalább hét déli és északkeleti államból jelentették.

Florida idén eddig öt halálesetet és 23 Vibrio vulnificus megbetegedést regisztrált, ami az egyik legmagasabb összesített szám az amerikai államok között.

A Vibrio nemcsak a meleg (20 °C) felszíni sós vizeket szennyezi be, hanem a tengeri élőlényeket, például az osztrigákat is megfertőzheti, így a nyers tengeri ételek fogyasztói is megbetegedhetnek. Május és október között a meleg időjárás miatt ugrásszerűen megnövekszik a baktériumok száma, ami fokozza a fertőzés kockázatát.

Figyelmeztetnek a hatóságok

Bár a betegség továbbra is ritka, gyakran halálos kimenetelű, és az esetszámok növekednek. Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) munkatársai szerint évente körülbelül 150-200 fertőzést regisztrálnak, de nagyjából minden ötödik eset halállal végződik.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az óceánok melegedése a Vibrio-fertőzések megugrásához vezethet, mivel a tengervíz korábban melegszik fel és hosszabb ideig marad meleg.

Melyek a húsevő baktérium fertőzés tünetei?

A fertőzés figyelmeztető jelei közé tartozik a bőrpír vagy a gyorsan megduzzadó, fájdalmassá váló kiütés, valamint a folyadékkal teli hólyagok, a láz, a fájdalom és a zavartság.

Súlyos esetekben a baktérium a szövetek elhalását okozhatja, ami miatt a betegnek végtagamputációra lehet szüksége. A kórokozó a véráramba is bejuthat, és szepszist okozhat, ami egy potenciálisan életveszélyes szövődmény.

A fertőzés kezelésére az orvosok műtétet alkalmazhatnak a fertőzött szövetek kimetszésére, vagy vérnyomásemelő gyógyszereket, infúziót és oxigénterápiát javasolhatnak. Mindemellett az antibiotikumok is hatékonyak.

A kockázat radikális csökkentése érdekében az egészségügyi hatóságok azt tanácsolják, hogy az emberek kerüljék a meleg óceánvízben való úszást, ha nyílt sebeik, vágásaik vagy horzsolásaik vannak. Azt is javasolják, hogy a vízbe lépés előtt fedjék le a sebeket vízálló tapasszal, úszás után mossák meg a vágásokat szappannal és vízzel, kerüljék a nyers vagy nem megfelelően átsütött osztriga és kagyló fogyasztását, valamint viseljenek kesztyűt a nyers tengeri ételek előkészítése során - írta a Daily Mail.

 

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