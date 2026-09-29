Aggódnak a hatóságok: tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium

Már az ötödik ember vesztette életét Floridában egy olyan halálos, húsevő baktériumfertőzés következtében, amely a meleg part menti vizekben tenyészik.
Tizenötödik halálos áldozatát szedte a húsevő baktérium idén az Egyesült Államokban
Az áldozat egy 50 és 54 év közötti lakos volt Pinellas megyéből, szervezetében Vibrio vulnificus fertőzést mutattak ki. Ez a meleg tengervízben élő kórokozó nyílt sebeken - például vágásokon vagy horzsolásokon - keresztül juthat be a testbe, ahol potenciálisan életveszélyes fertőzést válthat ki, vagy akár amputációhoz is vezethet.
Ez a haláleset az évben már legalább a 15. volt az Egyesült Államok egészét tekintve, miután Louisianában hetet, Észak-Karolinában kettőt, Dél-Karolinában pedig egy áldozatot regisztráltak. A január óta az országban nyilvántartásba vett esetek száma ezzel legalább 55-re nőtt, a fertőzéseket pedig legalább hét déli és északkeleti államból jelentették.
Florida idén eddig öt halálesetet és 23 Vibrio vulnificus megbetegedést regisztrált, ami az egyik legmagasabb összesített szám az amerikai államok között.
Figyelmeztetnek a hatóságok
Bár a betegség továbbra is ritka, gyakran halálos kimenetelű, és az esetszámok növekednek. Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) munkatársai szerint évente körülbelül 150-200 fertőzést regisztrálnak, de nagyjából minden ötödik eset halállal végződik.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az óceánok melegedése a Vibrio-fertőzések megugrásához vezethet, mivel a tengervíz korábban melegszik fel és hosszabb ideig marad meleg.
Melyek a húsevő baktérium fertőzés tünetei?
A fertőzés figyelmeztető jelei közé tartozik a bőrpír vagy a gyorsan megduzzadó, fájdalmassá váló kiütés, valamint a folyadékkal teli hólyagok, a láz, a fájdalom és a zavartság.
Súlyos esetekben a baktérium a szövetek elhalását okozhatja, ami miatt a betegnek végtagamputációra lehet szüksége. A kórokozó a véráramba is bejuthat, és szepszist okozhat, ami egy potenciálisan életveszélyes szövődmény.
A fertőzés kezelésére az orvosok műtétet alkalmazhatnak a fertőzött szövetek kimetszésére, vagy vérnyomásemelő gyógyszereket, infúziót és oxigénterápiát javasolhatnak. Mindemellett az antibiotikumok is hatékonyak.
A kockázat radikális csökkentése érdekében az egészségügyi hatóságok azt tanácsolják, hogy az emberek kerüljék a meleg óceánvízben való úszást, ha nyílt sebeik, vágásaik vagy horzsolásaik vannak. Azt is javasolják, hogy a vízbe lépés előtt fedjék le a sebeket vízálló tapasszal, úszás után mossák meg a vágásokat szappannal és vízzel, kerüljék a nyers vagy nem megfelelően átsütött osztriga és kagyló fogyasztását, valamint viseljenek kesztyűt a nyers tengeri ételek előkészítése során - írta a Daily Mail.
A Vibrio nemcsak a meleg (20 °C) felszíni sós vizeket szennyezi be, hanem a tengeri élőlényeket, például az osztrigákat is megfertőzheti, így a nyers tengeri ételek fogyasztói is megbetegedhetnek. Május és október között a meleg időjárás miatt ugrásszerűen megnövekszik a baktériumok száma, ami fokozza a fertőzés kockázatát.