Kitálalt a szakértő: Oroszország és Kína már kapcsolatba lépett a földönkívüliekkel

Simon Holland szerint a két nagyhatalom hamarosan nagy bejelentésre készülhet. Azt állítja ugyanis, hogy Oroszország egy titkos program keretében már üzenetet is kapott egy idegen civilizációtól, az információt pedig megosztotta Kínával.

Idegenekkel kommunikálhatott Oroszország és Kína. Fotó: Unsplash

Idegen civilizációval léphetett kapcsolatba Oroszország egy meghökkentő állítás szerint

Holland egy meg nem nevezett bennfentesre hivatkozik, aki állítása szerint korábban egy nagy európai rádiócsillagászati szervezetet vezetett, jelenleg pedig Ázsiában dolgozik, és kapcsolatban áll orosz kutatókkal.

Sem a forrás személyazonosságát, sem a feltételezett üzenetet nem hozta nyilvánosságra.

Az elmélet középpontjában a Krím félszigeten álló RT–70 rádióteleszkóp szerepel. A 70 méteres antennát az ukrán erők valójában 2025. augusztus 31-én semmisítették meg. Ukrajna szerint Oroszország katonai kommunikációra és műholdas rendszerek támogatására használta a létesítményt.

A teleszkópnak valóban volt szerepe földönkívüli életformáknak szánt üzenetek továbbításában. Innen küldték el 2008. október 9-én az „A Message from Earth” elnevezésű rádiójelet a mintegy 20 fényévre található Gliese 581c exobolygó felé. Az üzenet várhatóan 2029-ben éri el a célpontját.

Ez azonban azt is jelenti, hogy hagyományos rádiókommunikációval még nem érkezhetett válasz erről a bolygóról. Ha ott azonnal reagálnának a 2029-ben befutó üzenetre, a válasz csak további körülbelül húsz év elteltével juthatna vissza a Földre.

Holland ezt az ellentmondást egy állítólagos, fénysebességnél gyorsabb kvantumalagutazásos kommunikációval magyarázza. Szerinte ezzel a módszerrel az üzenetek gyakorlatilag azonnal eljuthatnak rendkívüli távolságokra.

A kvantumalagutazás valós fizikai jelenség, de a belőle levont következtetés erősen vitatott. A tudomány jelenlegi állása szerint nem bizonyított, hogy ezzel ellenőrizhető információt lehetne a fénysebességnél gyorsabban továbbítani – különösen nem csillagközi távolságokra.

Holland azt is állítja, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország már tud az idegen civilizáció létezéséről, a Vatikán pedig előre elkészített közleményt küldött a püspököknek. Ezekre az állításokra sem mutatott be hiteles dokumentumot vagy más, függetlenül ellenőrizhető bizonyítékot.