Megfordul az időjárás: özönvíz és áradások jöhetnek ősszel

Az átlagosnál csapadékosabb őszre számíthatnak Nagy-Britanniában, ráadásul az áradások kockázata is növekedhet. A Met Office előrejelzése szerint a szokásosnál másfél-kétszer nagyobb az esélye annak, hogy meleg és nedves meteorológiai ősz következik. A szezon későbbi részében a szeles időjárás valószínűsége is nőhet. A meteorológiai szolgálat ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a csapadékosabb idő önmagában nem jelenti azt, hogy az országban gyorsan véget érhet a vízhiány.

Az El Niño miatt fordulhat viharosra az időjárás.

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Bekeményít az időjárás ősszel

A háttérben többek között az El Niño jelenség állhat. A Csendes-óceán trópusi térségében jelenleg közel rekordértékű az El Niño, amely világszerte hatással lehet az időjárási mintázatokra.

A Met Office szerint történelmileg az El Niño-eseményekhez Nagy-Britanniában és Észak-Európában késő ősszel és a tél elején gyakran melegebb, nedvesebb és viharosabb időjárás társult. A legfrissebb szezonális előrejelzés is nagyjából ezt a tendenciát mutatja.

A meteorológiai szolgálat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az El Niño csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek befolyásolják Nagy-Britannia időjárását, ezért önmagában nem határozza meg pontosan, milyen körülmények alakulnak ki.

Még hónapokig maradhatnak a vízkorlátozások

A csapadékosabb ősz kilátásai ellenére Angliában továbbra is komoly vízhiánnyal küzdenek. Az Anglian Water ezen a héten megerősítette, hogy a hétmillió ügyfelet érintő locsolási tilalom várhatóan még hónapokig érvényben marad.

A társaság szerint a korlátozások akár télig is fennmaradhatnak, mivel jelentős mennyiségű esőre lenne szükség ahhoz, hogy helyreálljanak a víztározók készletei.

A Thames Water korábban arról számolt be, hogy Londonban és a környező területeken a locsolási tilalom várhatóan az év vége felé érhet véget.

A Környezetvédelmi Ügynökség szerint Anglia csaknem háromnegyede továbbra is aszályos állapotban van. A közelmúlt esőzései ugyan zöldebbé tették a füvet, de a hatóság szerint még hosszú út vezet az aszály végéig, és több víztározó vízszintje is nagyon alacsony.

A szakemberek szerint az elmúlt időszakban az ország az eddigi legmelegebb nyarat élte át, öt kiterjedt hőhullámmal és a szezonálisan várható csapadék kevesebb mint kétharmadával.

Az ősz és a tél csapadéka ezért fontos lesz a talajvízkészletek feltöltésében, ez azonban a megkeményedett talaj miatt hónapokat vehet igénybe.