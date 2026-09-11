Szélsőséges időjárás nehezíti a pihenést, özönvízszerű eső és viharos szél csapott le

Szélsőséges időjárás sújtja Spanyolországot. Costa Blanca térségében és Murcia környékén rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott. Egyes területeken óránként akár 30 milliméter eső esett, az utcákat pedig térdig érő víz borította el. A heves esőzés mellett Palma környékén rendkívül erős széllökések is nehezítették a helyzetet.

Bedurvult az időjárás Spanyolországban. Fotó: Pexels

Spanyolországban elszabadult az időjárás, utcákat öntött el a víz

A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET nyolc régióban adott ki magas fokú riasztást. A Baleár-szigeteken, Katalóniában, Murciában és Valenciában narancssárga riasztás volt érvényben. A prognózis szerint egyes helyeken három-négy óra alatt akár 100 milliméter csapadék is lehullhat, a széllökések pedig elérhetik a 90 km/órát. Jégesőre is számítani lehet.

Mallorcán különösen súlyos következményekkel járt a vihar: a szigeten mintegy 150 sürgősségi esethez riasztották a hatóságokat, több helyen kidőlt fák és elárasztott utak okoztak fennakadást. A repülőtér, több főút és park is ideiglenesen bezárt.

Felanitx településen egy 67 éves nő életét vesztette, miután egy villámárvíz elsodorta. A The Sun szerint az asszony egy elárasztott utcán csúszhatott meg.

A viharos időjárás azonban nem jelenti azt, hogy Spanyolország minden részén véget ér a nyár. Az ország több térségében éppen ellenkezőleg, komoly hőség várható: Andalúziában és Extremadurában akár 39–40 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet.