Rejtélyes tárgy bukkant fel egy második világháborús fotón – tényleg időutazó volt a férfi?

Egy különös részlet miatt újra fellángolt az időutazásról szóló vita: egy férfi szerint nagyapja második világháborús fotóján egy iPhone-ra kísértetiesen hasonlító tárgy látható. A felvételt a TikTokon osztotta meg, a videót pedig már több mint 16 ezren kedvelték.

Váratlan részlet egy második világháborús fotón „bizonyítja”, hogy létezik időutazás?

Fotó: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

Az időutazás bizonyítéka lehet a kép?

A Jimmy The Filmmaker néven posztoló férfi testvérével együtt nézegette a régi fényképet, amikor kiszúrták a nagyapja bal kezében lévő furcsa tárgyat.

Lehet, hogy a nagypapa időutazó volt? Mert szinte biztosak vagyunk benne, hogy ez egy iPhone

– mondta a videóban, miközben kinagyította a képet.

Az elmélet gyorsan terjedni kezdett, de a kommentelők közül többen rögtön előálltak egy sokkal prózaibb magyarázattal.

Sokak szerint nem iPhone, hanem tükör

Többen úgy vélik, hogy a férfi valójában egy tükröt tart a kezében, amit akár borotválkozáshoz is használhatott. Az sem kizárt azonban, hogy Morze-jelek leadására használták – írja a Daily Star.

A borotválkozós magyarázat különösen hihető, hiszen a fotón látható „Papa George” vállán törölköző van, a másik kezében pedig egy vizeskannát tart. Így könnyen lehet, hogy a rejtélyes tárgy nem a jövőből érkezett, hanem egyszerűen egy korabeli tükör.

Pár napja arról is írtunk, hogy ha valóra válik egy magát időutazónak valló férfi jóslata, az emberiség a kipusztulás szélére kerül.