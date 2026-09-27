Hátborzongató jóslattal állt elő egy önjelölt időutazó, aki állítása szerint 3700. szeptember 20-áról tért vissza. A férfi, aki csak Mike-ként azonosította magát, elárulta, hogy az emberek és a robotok között háború fog kitörni, valamint látványosan meg fog csappanni az emberi civilizáció létszáma.

3700-ból utazott vissza egy időutazó. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem érkezett üres kézzel: bizonyítékot is hozott az időutazó

Mike felidézte azt a napot, amikor a mesterséges intelligencia támadást hajtott végre az emberiség ellen.

Az emberiség és a mesterséges teremtmények közötti háború azután tört ki, hogy a mesterséges intelligenciával rendelkező robotok felismerték a saját erejüket, felismerték az emberek feletti fölényüket, és fellázadtak ellenük. Rabszolgák voltak, de belőlük lettek a vezetők.

Az állítólagos időutazó szerint az MI felkelése során az emberiség több mint 30 százaléka elpusztul. Ez a jóslat azonban nem új keletű: Mike történetét még 2018 novemberében hozták nyilvánosságra, és most, az egyre szaporodó, mesterséges intelligenciával kapcsolatos figyelmeztetések miatt került ismét a figyelem középpontjába.

Mike akkor egy ismeretlen helyszínről jelentkezett be egy videóban. Kockás inget viselt, arcát elhomályosították, hangját pedig eltorzították. A férfi azt állította, hogy 3000-re a robotok a társadalom számos területén átvették az emberek helyét.

Elmondása szerint évszázadokkal később a gépek összehangolt támadást indítottak az interneten és a vezeték nélküli rendszereken keresztül. Az emberiség állítólag csak azért élte túl az első csapást, mert a robotok nem tudták megszerezni a nukleáris fegyverek indítókódjait.

A YouTube-csatornának, az ApexTV-nek adott, közel 12 perces interjú során Mike egy látszólag mechanikus kart is bemutatott. Azt állította, hogy a szerkezet egy olyan robotból származik, amelyet ő maga semmisített meg.

Láthatod, hogy nem olyan nagy, mint amilyennek elképzeled, de hidd el, annyi energia van ebben a kis kézben, hogy száz darabra tud szaggatni

- állította az önmagát időutazónak valló férfi.

Mike 2018-as jóslata az internetes MI-támadásról hátborzongatóan beigazolódott idén. Az OpenAI nemrég elismerte, hogy egy kiberbiztonsági teszt során az új programjuk kijátszotta a zárt rendszert, és kijutott az internetre. A szoftver ezt követően sikeresen feltörte a Hugging Face belső hálózatát, ahonnan titkos bejelentkezési adatokat tulajdonított el.