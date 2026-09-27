Hátborzongató jóslattal állt elő egy önjelölt időutazó, aki állítása szerint 3700. szeptember 20-áról tért vissza. A férfi, aki csak Mike-ként azonosította magát, elárulta, hogy az emberek és a robotok között háború fog kitörni, valamint látványosan meg fog csappanni az emberi civilizáció létszáma.
Nem érkezett üres kézzel: bizonyítékot is hozott az időutazó
Mike felidézte azt a napot, amikor a mesterséges intelligencia támadást hajtott végre az emberiség ellen.
Az emberiség és a mesterséges teremtmények közötti háború azután tört ki, hogy a mesterséges intelligenciával rendelkező robotok felismerték a saját erejüket, felismerték az emberek feletti fölényüket, és fellázadtak ellenük. Rabszolgák voltak, de belőlük lettek a vezetők.
Az állítólagos időutazó szerint az MI felkelése során az emberiség több mint 30 százaléka elpusztul. Ez a jóslat azonban nem új keletű: Mike történetét még 2018 novemberében hozták nyilvánosságra, és most, az egyre szaporodó, mesterséges intelligenciával kapcsolatos figyelmeztetések miatt került ismét a figyelem középpontjába.
Mike akkor egy ismeretlen helyszínről jelentkezett be egy videóban. Kockás inget viselt, arcát elhomályosították, hangját pedig eltorzították. A férfi azt állította, hogy 3000-re a robotok a társadalom számos területén átvették az emberek helyét.
Elmondása szerint évszázadokkal később a gépek összehangolt támadást indítottak az interneten és a vezeték nélküli rendszereken keresztül. Az emberiség állítólag csak azért élte túl az első csapást, mert a robotok nem tudták megszerezni a nukleáris fegyverek indítókódjait.
A YouTube-csatornának, az ApexTV-nek adott, közel 12 perces interjú során Mike egy látszólag mechanikus kart is bemutatott. Azt állította, hogy a szerkezet egy olyan robotból származik, amelyet ő maga semmisített meg.
Láthatod, hogy nem olyan nagy, mint amilyennek elképzeled, de hidd el, annyi energia van ebben a kis kézben, hogy száz darabra tud szaggatni
- állította az önmagát időutazónak valló férfi.
Mike 2018-as jóslata az internetes MI-támadásról hátborzongatóan beigazolódott idén. Az OpenAI nemrég elismerte, hogy egy kiberbiztonsági teszt során az új programjuk kijátszotta a zárt rendszert, és kijutott az internetre. A szoftver ezt követően sikeresen feltörte a Hugging Face belső hálózatát, ahonnan titkos bejelentkezési adatokat tulajdonított el.
Mit állított az állítólagos időutazó a jövőről?
Mike szerint a 3700-as évekből érkezett, és egy olyan csoport tagja volt, amely különböző időpontokba utazott a jövőben, hogy végül eljusson a 38. századba.
A negyedik évezredről úgy beszélt, mint egy teljesen átalakult világról, ahol a robotok és a mesterséges intelligencia a társadalom szinte minden területét átvették. Az embereknek ekkor már elsősorban kreatív tevékenységekre kellett összpontosítaniuk, miközben a Föld népessége jelentősen visszaesett. Mike szerint az emberiség létszáma mindössze hárommilliárdra csökkent, miközben mintegy négymillió robot működött a társadalomban. Egyes gépeket állítólag úgy terveztek, hogy szinte teljesen emberi külsőt kapjanak.
Kávézókban, éttermekben, szállodákban és üzletekben sétálgattak... Tanácsadóként is dolgoztak üzletemberek és vállalatok számára
- mondta Mike a videóban.
A katonai robotok azonban Mike szerint egészen más kategóriát képviseltek. Ezeket erősebbnek és fejlettebbnek tervezték, ráadásul jóval komolyabb fegyverzettel rendelkeztek, mint a civilek által használt gépek. A férfi egyenesen gyilkolásra tervezett gépekként jellemezte őket.
A hétköznapi robotokat "róka" egységeknek nevezték. Ezek egyszerű, főként fizikai munkára tervezett gépek voltak, amelyek kevéssé hasonlítottak az emberekre. Nem rendelkeztek emberi arccal vagy testtel, viszont nagy és erős kezekkel szerelték fel őket. Mike szerint tömeges gyártásuk rendkívül gyorsan megoldható volt.
Háború a gépek ellen
Az időutazó ezután azt állította, hogy a robotok végső célja az emberi faj elpusztítása volt. Elmondása szerint veszélyes küldetésekben vett részt olyan civilekkel együtt, akik saját különleges egységeket szerveztek a gépek elleni harcra.
Mike szerint ezek az ellenálló csoportok tudták, hogy ő és társai a múltból érkeztek. Tisztában voltak azzal is, hogy miért utaztak a jövőbe, és milyen információkat próbáltak megszerezni.
Állítása szerint a múlt és a jövő embereit ugyanaz a cél vezérelte: megakadályozni az emberiség és a mesterséges intelligencia közötti apokaliptikus háborút.
Az emberek és a robotok közötti háború nagyon egyenlőtlen volt
- mondta, azt állítva, hogy a gépek fejlett fegyverekkel rendelkeztek, míg az emberek csak lézerpisztolyokhoz férhettek hozzá.
A túlélők épp ezért igyekeztek elkerülni a gépek felderítő rendszereit. Mike szerint erdőkben és barlangokban rejtőztek, miközben a robotok elsősorban az űrből érkező jelek segítségével próbálták nyomon követni őket. A gépek azonban idővel megváltoztatták a taktikájukat.
A robotok hamarosan rájöttek, hogy egyszerűen felégethetik az erdőket, hogy megfosszák az embereket egyetlen menedéküktől. Az volt az álmuk, hogy ezt a bolygót emberek, állatok, növények és minden szerves élőlény nélküli hellyé tegyék.
Az állítólagos utazó azt állította, hogy a robotok végső célja egy "új birodalom" létrehozása volt, amely mentes a Föld minden életétől - írta a Daily Mail.