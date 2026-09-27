Özönlenek a teóriák: telefonálva kapták lencsevégre az időutazót egy 1936-os képen

Az időutazás lehetősége régóta foglalkoztatja a kutatókat. Bár hiteles bizonyíték még nincs a létezésére, és a technológia sem tart ott, hogy visszarepülhessünk a múltba, a teóriák gyártásának ez sem szab határt. Nemrég egy 1936-os, New Yorkban készült fotó indított el élénk vitát, a képen ugyanis egy olyan ember látható, aki mintha a telefonját használná, így sokan egyből időutazóként azonosították.
Valóban egy időutazót kapott le a fotós?
A fekete-fehér képen több ember látható, akik áthaladnak az Union Square-en, köztük egy férfi, aki úgy tűnik, egy tárgyat tart a füléhez közel. A rejtélyes tárgy olyan teóriákat váltott ki, hogy évtizedekkel a technológia megjelenése előtt mobiltelefont használt. Mivel a férfi háttal áll a kamerának, a tárgy nagyrészt el van takarva, így lehetetlen biztosan azonosítani.
A Motorola DynaTAC 8000X, amelyet széles körben az első kereskedelmi forgalomban kapható kézi mobiltelefonként tartanak számon, csak 1983-ban került forgalomba, 47 évvel a kép elkészítése után. A szkeptikusok azonban azt feltételezték, hogy a mellényt viselő férfi nem tart titokzatosabbat, mint egy rövidhullámú rádióvevőt, egy olyan technológiát, amely az 1920-as évek óta létezik.
A képet Berenice Abbott készítette 1936. július 16-án, amikor a manhattani Union Square-t fotózta le a Federal Art Project számára készült ikonikus Changing New York fotódokumentációs projektjének részeként. A Union Square, 14th Street and Broadway című fotó a nyüzsgő, energikus kereszteződést és a környező teret örökítette meg a nagy gazdasági világválság idején. Jelenleg a Brooklyn Museum gyűjteményében található - írja a Daily Mail.
Nem ez az első fotó, ami felvetette az időutazás létezését
Egy hasonló fekete-fehér fotó is felvetette ugyanezt az elméletet, miután a közösségi média felhasználói azt állították, hogy egy mobiltelefont láttak, amelyet 1943-ban, a második világháború alatt, Reykjavik egyik forgalmas utcáján fényképeztek le. Kristjan Hoffman, akinek családja évtizedek óta birtokolja a fotót, korábban megosztotta a képet a Facebookon.
Az amerikai hadsereg átveszi az uralmat Izland pompája felett, ahogy láthatják. Egy dolog vonzza a figyelmet erre a gyönyörű képre, hogy az ablak felett, a kép közepén lévő sarokban egy férfi a falnak támaszkodik és mobiltelefonon beszél
- írta hozzá.
A bejegyzés vitát váltott ki, egyes Facebook-felhasználók egyetértettek Hoffmannal, míg mások azt állították, hogy a férfi a fülét vakarja, vagy egy órát tart a füléhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy működik. Hoffman azonban még tovább vitte az időutazó ötletét, ugyanis szerinte a férfi úgy viselkedik, mint egy mai ember.