Özönlenek a teóriák: telefonálva kapták lencsevégre az időutazót egy 1936-os képen

Az időutazás lehetősége régóta foglalkoztatja a kutatókat. Bár hiteles bizonyíték még nincs a létezésére, és a technológia sem tart ott, hogy visszarepülhessünk a múltba, a teóriák gyártásának ez sem szab határt. Nemrég egy 1936-os, New Yorkban készült fotó indított el élénk vitát, a képen ugyanis egy olyan ember látható, aki mintha a telefonját használná, így sokan egyből időutazóként azonosították.

Ismét hatalmas vitát váltott ki egy állítólagos időutazóról készült kép. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Valóban egy időutazót kapott le a fotós?

A fekete-fehér képen több ember látható, akik áthaladnak az Union Square-en, köztük egy férfi, aki úgy tűnik, egy tárgyat tart a füléhez közel. A rejtélyes tárgy olyan teóriákat váltott ki, hogy évtizedekkel a technológia megjelenése előtt mobiltelefont használt. Mivel a férfi háttal áll a kamerának, a tárgy nagyrészt el van takarva, így lehetetlen biztosan azonosítani.

A Motorola DynaTAC 8000X, amelyet széles körben az első kereskedelmi forgalomban kapható kézi mobiltelefonként tartanak számon, csak 1983-ban került forgalomba, 47 évvel a kép elkészítése után. A szkeptikusok azonban azt feltételezték, hogy a mellényt viselő férfi nem tart titokzatosabbat, mint egy rövidhullámú rádióvevőt, egy olyan technológiát, amely az 1920-as évek óta létezik.

A képet Berenice Abbott készítette 1936. július 16-án, amikor a manhattani Union Square-t fotózta le a Federal Art Project számára készült ikonikus Changing New York fotódokumentációs projektjének részeként. A Union Square, 14th Street and Broadway című fotó a nyüzsgő, energikus kereszteződést és a környező teret örökítette meg a nagy gazdasági világválság idején. Jelenleg a Brooklyn Museum gyűjteményében található - írja a Daily Mail.

Nem ez az első fotó, ami felvetette az időutazás létezését

Egy hasonló fekete-fehér fotó is felvetette ugyanezt az elméletet, miután a közösségi média felhasználói azt állították, hogy egy mobiltelefont láttak, amelyet 1943-ban, a második világháború alatt, Reykjavik egyik forgalmas utcáján fényképeztek le. Kristjan Hoffman, akinek családja évtizedek óta birtokolja a fotót, korábban megosztotta a képet a Facebookon.

Az amerikai hadsereg átveszi az uralmat Izland pompája felett, ahogy láthatják. Egy dolog vonzza a figyelmet erre a gyönyörű képre, hogy az ablak felett, a kép közepén lévő sarokban egy férfi a falnak támaszkodik és mobiltelefonon beszél

- írta hozzá.