„2118-ban jártam, láttam, mi vár az emberiségre” – döbbenetes jóslatokkal állt elő az állítólagos időutazó

Az arcát maszk mögé rejtő férfi, aki Alexander Smith néven mutatkozott be, azt állítja, hogy az 1980-as években részt vett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) szigorúan titkos kísérleteiben. Az állítólagos időutazó a népszerű, összeesküvés-elméletekkel foglalkozó ApexTV YouTube-csatornán tűnt fel, ahol újabb megdöbbentő részleteket osztott meg arról, szerinte mi vár az emberiségre a jövőben.
- Egy Alexander Smith néven bemutatkozó férfi azt állítja, hogy a CIA titkos időutazási kísérletében vett részt, és 2118-ban járt.
- Jóslata szerint az Egyesült Államok és Észak-Korea konfliktusa súlyos háborúvá szélesedhet, amelybe Oroszország is bekapcsolódik.
- Smith szerint a jövő metropoliszaiban mesterséges intelligencia, fejlett robotok, repülő járművek és földönkívüliek is megjelennek.
- A férfi azt állítja, hogy már 2028-ban elérhetővé válhat az időutazás, az amerikai kormány pedig ugyanabban az évben felfedheti az intelligens földönkívüli élet létezését.
- A történetet nem támasztják alá hiteles bizonyítékok, a fizikusok szerint pedig bár az időutazás bizonyos elméleti lehetőségeit nem zárja ki egyértelműen a fizika, gyakorlati megvalósíthatóságára nincs bizonyíték.
Időutazó állítja: 2118-ban járt, világháborút és földönkívülieket jósol
Az emberi arcot mintázó latexmaszk mögé bújó Smith azt állította, hogy a CIA 1981-ben egészen 2118-ig repítette előre az időben.
Az általunk ismert világ rengeteget fog változni. Úgy gondolom, az emberiség javát szolgálja, ha az emberek nemcsak ezekről a változásokról értesülnek, hanem azokról a titkos technológiákról is, amelyeket elhallgatnak a nyilvánosság elől
– mondta.
Smith szerint korábbi megszólalásai után most elérkezettnek látta az időt arra, hogy minden részletet nyilvánosságra hozzon állítólagos időutazásáról.
Az első videóm és a második interjúm után – amelyben megmutattam azt a fényképet is, amely állításom szerint 2118-ban készült – úgy döntöttem, itt az ideje, hogy minden részletet eláruljak arról, amit átéltem. Úgy gondolom, az emberek megérdemlik, hogy tudják az igazságot. Bárki is nézi ezt, joga van megtudni, mi történik a zárt ajtók mögött, mert úgy érzem, ennek ismerete az egész emberiség javát szolgálhatja
– fogalmazott.
Az önjelölt időutazó szerint a következő száz évben egy harmadik világháború is kirobbanhat.
Smith azt állítja, hogy a távoli jövőben az emberiség nagy része hatalmas metropoliszokban él majd, amelyeket ma még szokatlannak tűnő technológiák uralnak. Beszámolója szerint a mesterséges intelligenciával működő gépek mellett földönkívüli lények és repülő közlekedési eszközök is a hétköznapok részévé válnak.
Állítása szerint mindehhez egy, az Egyesült Államok és Észak-Korea között a következő években kialakuló konfliktus vezet majd.
A konfliktus eleinte kisebb összecsapásként indult, ám hamarosan kiszélesedett, Oroszország pedig Észak-Korea oldalára állt. A feszültség egyre fokozódott, végül rakétákat is kilőttek. Azt nem mondhatom el, hogy ezek hol csapódtak be, azt azonban igen, hogy a következmények finoman szólva sem voltak kedvezőek
– állította.
A férfi szerint a pusztító konfliktusnak ugyanakkor volt egy váratlan következménye is.
A háború hatására a világ elkezdett egységesebbé válni
– tette hozzá.
A határok lassan elvesztették jelentőségüket, az emberek pedig újfajta szeretettel és megbecsüléssel kezdtek tekinteni az életre. Ez arra ösztönözte őket, hogy többé semmilyen módon ne ártsanak embertársaiknak. Így végül a konfliktus – amelyet egyesek akár harmadik világháborúnak is nevezhetnének – egy jobb világ megszületéséhez vezetett.
Smith ezután arról beszélt, hogy a jövő társadalma minden korábbinál szorosabban összekapcsolódik, miközben rendkívül fejlett robotok és technológiai vívmányok válnak a mindennapi élet szerves részévé. Állítása szerint a jövőben még az időutazás is elérhetővé válik a hétköznapi emberek számára, méghozzá kereskedelmi szolgáltatásként, akár már 2028-ban.
Smith azt is állítja, hogy ugyanebben az évben az amerikai kormány nyilvánosságra hozza az intelligens földönkívüli élet létezését. Az időutazással kapcsolatos, igencsak rendhagyó kijelentéseit ugyanakkor egyelőre alig támasztják alá hitelt érdemlő bizonyítékok.
Gary Horowitz, a Kaliforniai Egyetem Santa Barbara-i intézményének fizikusa szerint ugyanakkor az időutazás lehetőségét nem lehet teljes egészében kizárni, hiszen azt a természet törvényei sem tiltják egyértelműen. Arra azonban nincs kézzelfogható bizonyíték, hogy az emberek valóban képesek lennének az időben utazni – akár a múltba, akár a jövőbe –, ahogyan azt Smith állítja.
William Hiscock, a Montana Állami Egyetem fizikaprofesszora a Scientific Americannek nyilatkozva így fogalmazott:
„A múltba történő időutazás – és amikor időutazásról beszélünk, általában erre gondolunk – már jóval bizonytalanabb kérdés.
Einstein általános relativitáselméletének egyenleteire számos olyan megoldás létezik, amely elméletileg lehetővé tenné, hogy valaki egy olyan időbeli pályát kövessen, amelynek során egy korábbi időpontban akár saját magával – vagy éppen a saját nagymamájával – is találkozhatna.
A kérdés az, hogy ezek a megoldások valóban olyan helyzeteket írnak-e le, amelyek a valós világegyetemben is előfordulhatnak, vagy csupán olyan matematikai különlegességekről van szó, amelyek összeegyeztethetetlenek mindazzal, amit jelenleg a fizika törvényeiről tudunk”
– írja a Daily Star.