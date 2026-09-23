„2118-ban jártam, láttam, mi vár az emberiségre” – döbbenetes jóslatokkal állt elő az állítólagos időutazó

Az arcát maszk mögé rejtő férfi, aki Alexander Smith néven mutatkozott be, azt állítja, hogy az 1980-as években részt vett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) szigorúan titkos kísérleteiben. Az állítólagos időutazó a népszerű, összeesküvés-elméletekkel foglalkozó ApexTV YouTube-csatornán tűnt fel, ahol újabb megdöbbentő részleteket osztott meg arról, szerinte mi vár az emberiségre a jövőben.

Időutazó állítja: 2118-ban járt, világháborút és földönkívülieket jósol

Fotó: AI generated / Freepik

Egy Alexander Smith néven bemutatkozó férfi azt állítja, hogy a CIA titkos időutazási kísérletében vett részt, és 2118-ban járt.

Jóslata szerint az Egyesült Államok és Észak-Korea konfliktusa súlyos háborúvá szélesedhet, amelybe Oroszország is bekapcsolódik.

Smith szerint a jövő metropoliszaiban mesterséges intelligencia, fejlett robotok, repülő járművek és földönkívüliek is megjelennek.

A férfi azt állítja, hogy már 2028-ban elérhetővé válhat az időutazás, az amerikai kormány pedig ugyanabban az évben felfedheti az intelligens földönkívüli élet létezését.

A történetet nem támasztják alá hiteles bizonyítékok, a fizikusok szerint pedig bár az időutazás bizonyos elméleti lehetőségeit nem zárja ki egyértelműen a fizika, gyakorlati megvalósíthatóságára nincs bizonyíték.

Időutazó állítja: 2118-ban járt, világháborút és földönkívülieket jósol

Az emberi arcot mintázó latexmaszk mögé bújó Smith azt állította, hogy a CIA 1981-ben egészen 2118-ig repítette előre az időben.

Az általunk ismert világ rengeteget fog változni. Úgy gondolom, az emberiség javát szolgálja, ha az emberek nemcsak ezekről a változásokról értesülnek, hanem azokról a titkos technológiákról is, amelyeket elhallgatnak a nyilvánosság elől

– mondta.

Smith szerint korábbi megszólalásai után most elérkezettnek látta az időt arra, hogy minden részletet nyilvánosságra hozzon állítólagos időutazásáról.

Az első videóm és a második interjúm után – amelyben megmutattam azt a fényképet is, amely állításom szerint 2118-ban készült – úgy döntöttem, itt az ideje, hogy minden részletet eláruljak arról, amit átéltem. Úgy gondolom, az emberek megérdemlik, hogy tudják az igazságot. Bárki is nézi ezt, joga van megtudni, mi történik a zárt ajtók mögött, mert úgy érzem, ennek ismerete az egész emberiség javát szolgálhatja

– fogalmazott.