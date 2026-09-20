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sziámi ikrek

Alig pár perc különbséggel haltak meg az életmentő műtét közben a sziámi ikrek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A szétválasztó műtétet követően elhunyt az a kétéves sziámi ikerpár, akiket az orvosok 25 percen át próbáltak újraéleszteni. Heloísa és Helena Batista da Silva számára ez volt a negyedik beavatkozás; a 15 órás operációban 50 orvos vett részt.
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sziámi ikrekikerpárműtét

Sziámi ikrek haltak meg percekkel azután, hogy egy életmentő műtét során szétválasztották őket.

25 percig próbálták újraéleszteni a sziámi ikreket
25 percig próbálták újraéleszteni a sziámi ikreket. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

25 percig próbálták újraéleszteni a sziámi ikreket

A brazíliai Roraimából származó Heloísa és Helena Batista da Silva a fejüknél összenőve születtek, közös agyszöveteken és vérereken osztozva. A kétéves lányok egész életüket egy brazíliai kórház orvosainak megfigyelése alatt töltötték.

Sokszor kaptak tüdőgyulladást, légcsőmetszésük volt, a tápláláshoz gyomorszondára volt szükségük, és voltak olyan epizódjaik is, amelyek szintén legyengítették a szervezetüket

- nyilatkozta Jayme Farina Júnior, a csapat plasztikai sebésze.

Az ikrek az elmúlt két évben összesen négy műtéten estek át a szétválasztásuk érdekében. Az első három operáció során az agyuk és a vérereik 75 százalékát választották szét. A negyedik műtétnél szövettágítókat alkalmaztak, hogy segítsék a sebek bezárását a szétválasztás után.

Míg a sziámi ikrek 50 000 születésből egyszer fordulnak elő, a Philadelphiai Gyermekkórház adatai szerint az eseteknek mindössze 2 százaléka craniopagus, vagyis fejnél összenőtt ikrek.

A legutóbbi beavatkozás 15 órát vett igénybe, és több mint 50 orvos vett részt rajta. A műtét során az egyik kislánynál alacsony, a másiknál ​​pedig magas vérnyomás alakult ki. Alig néhány perccel azután, hogy szétválasztották őket, az ikrek állapota romlani kezdett.

A végső szétválasztás pillanatában a testük nem bírta elviselni ezt a bizonytalanságot, majd szívmegállás következett be

- mondta a sebész.

Heloísa és Helena létfontosságú szervei nem kaptak megfelelő vérellátást, és mindössze 14 perc különbséggel szívmegállásban meghaltak. A személyzet 25 percig próbálta újraéleszteni az ikreket, de erőfeszítéseik sikertelenek voltak.

„Minden elvesztett gyermek vereség, minden megmentett gyermek győzelem” - mondta édesapjuk, Amarildo Batista da Silva, megköszönve a személyzetnek mindazt, amit Heloísa és Helena megmentéséért tettek. „Biztos vagyok benne, hogy sokkal több győzelmetek van, mint vereségetek, így ez nem válik vereséggé” - idézte szavait a People.

@jagannathanneurosurgery Today we’re discussing the tragic passing of 2-year-old twin sisters Heloísa and Helena Batista da Silva in August 2026. The girls were joined at the head (craniopagus) and shared vital brain tissue and blood vessels. They underwent a grueling 15-hour final separation surgery on August 15, 2026, at the Hospital das Clínicas in Ribeirão Preto. Tragically, just minutes after being successfully separated, their conditions sharply deteriorated from acute hemodynamic instability, and they suffered heart attacks moments apart. Our condolences go out to their family during this incredibly difficult time. #conjoinedtwins #brainsurgery #neurosurgery #healthcare #medlife ♬ original sound - Jay Jagannathan, MD

 

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