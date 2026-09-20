Alig pár perc különbséggel haltak meg az életmentő műtét közben a sziámi ikrek

Sziámi ikrek haltak meg percekkel azután, hogy egy életmentő műtét során szétválasztották őket.

25 percig próbálták újraéleszteni a sziámi ikreket. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

25 percig próbálták újraéleszteni a sziámi ikreket

A brazíliai Roraimából származó Heloísa és Helena Batista da Silva a fejüknél összenőve születtek, közös agyszöveteken és vérereken osztozva. A kétéves lányok egész életüket egy brazíliai kórház orvosainak megfigyelése alatt töltötték.

Sokszor kaptak tüdőgyulladást, légcsőmetszésük volt, a tápláláshoz gyomorszondára volt szükségük, és voltak olyan epizódjaik is, amelyek szintén legyengítették a szervezetüket

- nyilatkozta Jayme Farina Júnior, a csapat plasztikai sebésze.

Az ikrek az elmúlt két évben összesen négy műtéten estek át a szétválasztásuk érdekében. Az első három operáció során az agyuk és a vérereik 75 százalékát választották szét. A negyedik műtétnél szövettágítókat alkalmaztak, hogy segítsék a sebek bezárását a szétválasztás után.

A legutóbbi beavatkozás 15 órát vett igénybe, és több mint 50 orvos vett részt rajta. A műtét során az egyik kislánynál alacsony, a másiknál ​​pedig magas vérnyomás alakult ki. Alig néhány perccel azután, hogy szétválasztották őket, az ikrek állapota romlani kezdett.

A végső szétválasztás pillanatában a testük nem bírta elviselni ezt a bizonytalanságot, majd szívmegállás következett be

- mondta a sebész.

Heloísa és Helena létfontosságú szervei nem kaptak megfelelő vérellátást, és mindössze 14 perc különbséggel szívmegállásban meghaltak. A személyzet 25 percig próbálta újraéleszteni az ikreket, de erőfeszítéseik sikertelenek voltak.

„Minden elvesztett gyermek vereség, minden megmentett gyermek győzelem” - mondta édesapjuk, Amarildo Batista da Silva, megköszönve a személyzetnek mindazt, amit Heloísa és Helena megmentéséért tettek. „Biztos vagyok benne, hogy sokkal több győzelmetek van, mint vereségetek, így ez nem válik vereséggé” - idézte szavait a People.