Agyonlőttek egy ismert üzletembert, hajtóvadászat indult a gyilkos után

Agyonlőtték Ilijan Filipov ismert bolgár üzletembert, a Botev Plovdiv futballklub többségi tulajdonosát. A gyilkosság szerda hajnalban történt a bulgáriai Plovdivban, a rendőrség pedig nagy erőkkel keresi az elkövetőt.

Agyonlőtték Ilijan Filipov bolgár üzletembert, a Botev Plovdiv tulajdonosát. A rendőrség hajtóvadászatot indított a gyilkos után (illusztráció)

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Meggyilkoltak egy bolgár üzletembert

Filipovot hajnali egy óra körül ölték meg egy olyan ingatlannál, amely az üzletember tulajdonában volt. A Reuters információi szerint a férfi Bulgária egyik legnagyobb közlekedési és logisztikai vállalatának, a PIMK-nak is a tulajdonosa volt.

A NOVA nevű bolgár hírportál értesülése szerint Filipovot egyetlen lövéssel fejbe lőhették, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. A rendőrség hivatalosan csak annyit közölt, hogy az üzletember lőtt sérülés következtében halt meg.

Hajtóvadászat indult Ilijan Filipov gyilkosa után

A rendőrök lezárták Plovdiv több ki- és bevezető útját, autókat állítanak meg és ellenőriznek. A városban ugyanakkor nem állították le teljesen a forgalmat.

A nyomozók kamerafelvételeket foglalnak le, tanúkat keresnek, és átvizsgálják a környéket. A Filipov lakóhelyéhez közeli erdős területet is ellenőrzik, mert felmerült, hogy a gyilkos ott rejtőzhetett el, és onnan várhatta meg az üzletembert. A rendőrség szerint egyelőre nincs információ arról, hogy Filipov korábban életveszélyes fenyegetéseket kapott volna. Őrizetbe vett vagy körözött gyanúsítottról sem számoltak be.