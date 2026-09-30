Agyonlőttek egy ismert üzletembert, hajtóvadászat indult a gyilkos után

Agyonlőtték Ilijan Filipov ismert bolgár üzletembert, a Botev Plovdiv futballklub többségi tulajdonosát. A gyilkosság szerda hajnalban történt a bulgáriai Plovdivban, a rendőrség pedig nagy erőkkel keresi az elkövetőt.
Meggyilkoltak egy bolgár üzletembert
Filipovot hajnali egy óra körül ölték meg egy olyan ingatlannál, amely az üzletember tulajdonában volt. A Reuters információi szerint a férfi Bulgária egyik legnagyobb közlekedési és logisztikai vállalatának, a PIMK-nak is a tulajdonosa volt.
A NOVA nevű bolgár hírportál értesülése szerint Filipovot egyetlen lövéssel fejbe lőhették, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. A rendőrség hivatalosan csak annyit közölt, hogy az üzletember lőtt sérülés következtében halt meg.
Hajtóvadászat indult Ilijan Filipov gyilkosa után
A rendőrök lezárták Plovdiv több ki- és bevezető útját, autókat állítanak meg és ellenőriznek. A városban ugyanakkor nem állították le teljesen a forgalmat.
A nyomozók kamerafelvételeket foglalnak le, tanúkat keresnek, és átvizsgálják a környéket. A Filipov lakóhelyéhez közeli erdős területet is ellenőrzik, mert felmerült, hogy a gyilkos ott rejtőzhetett el, és onnan várhatta meg az üzletembert. A rendőrség szerint egyelőre nincs információ arról, hogy Filipov korábban életveszélyes fenyegetéseket kapott volna. Őrizetbe vett vagy körözött gyanúsítottról sem számoltak be.
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