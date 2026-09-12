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influenszer

Halálra zabálta magát a 24 éves influenszer, elképesztő mennyiséget evett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Mindössze 24 éves volt Ganfan Yingying, aki több mint 1,2 millió követőt gyűjtött össze azzal, hogy hatalmas mennyiségű ételt fogyasztott videóiban. A kínai influenszer augusztus 17-én halt meg, szülei erősítették meg a hírt.
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influenszerételhalál

A valódi nevén Chen Ziyiként ismert influenszer a mukbangvideóival vált ismertté. Ezekben nagy mennyiségű ételt fogyasztott, miközben közönségével is kapcsolatot tartott. A Daily Mail szerint Yingying utolsó bejegyzésében arról számolt be, hogy kórházba került súlyos egészségügyi problémák miatt.

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Nagyon sokat evett a kínai influenszer.
Fotó: Unsplash

Döbbenetes mennyiségű ételt fogyasztott a mukbang influenszer

A beszámoló szerint a vér káliumszintje 2,3-ra esett, miközben a normál érték 3,5 és 5,5 között van. A veszélyesen alacsony káliumszint szívritmuszavarokat, izomgyengeséget, súlyos esetben pedig bénulást is okozhat.

@sssghhh40 Mukbang Star Who Ate 70 Eggs in One Sitting Dies at 24#mukbang #ganfanyingying #chenziyi #breakingnews #healthwarning ♬ 原創音樂 - sssghhh40

Yingying korábban arról is beszélt, hogy a mukbangtartalom készítése komoly fizikai megterheléssel és nyomással jár. Mint fogalmazott, bár a pénzkereset fontos, az egészségnek mindig elsőbbséget kell élveznie.

A szakértők szerint önmagában a nagy mennyiségű étel elfogyasztása nem feltétlenül okoz súlyos káliumhiányt. A problémát többek között az okozhatja, ha valaki a falásroham után hánytatja magát vagy hashajtókat használ.

A halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

 

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