Halálra zabálta magát a 24 éves influenszer, elképesztő mennyiséget evett

A valódi nevén Chen Ziyiként ismert influenszer a mukbangvideóival vált ismertté. Ezekben nagy mennyiségű ételt fogyasztott, miközben közönségével is kapcsolatot tartott. A Daily Mail szerint Yingying utolsó bejegyzésében arról számolt be, hogy kórházba került súlyos egészségügyi problémák miatt.

Nagyon sokat evett a kínai influenszer.

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Döbbenetes mennyiségű ételt fogyasztott a mukbang influenszer

A beszámoló szerint a vér káliumszintje 2,3-ra esett, miközben a normál érték 3,5 és 5,5 között van. A veszélyesen alacsony káliumszint szívritmuszavarokat, izomgyengeséget, súlyos esetben pedig bénulást is okozhat.

Yingying korábban arról is beszélt, hogy a mukbangtartalom készítése komoly fizikai megterheléssel és nyomással jár. Mint fogalmazott, bár a pénzkereset fontos, az egészségnek mindig elsőbbséget kell élveznie.

A szakértők szerint önmagában a nagy mennyiségű étel elfogyasztása nem feltétlenül okoz súlyos káliumhiányt. A problémát többek között az okozhatja, ha valaki a falásroham után hánytatja magát vagy hashajtókat használ.

A halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.