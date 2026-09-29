Hatalmas tűzzel és füsttel égett egy ipari telep – robbanásokat is hallottak

Hétfő este nyolc óra körül riasztották a tűzoltókat a nyugat-berkshire-i Thatcham közelében található Colthrop Business Parkhoz. A helyszínre több tűzoltóegység érkezett, miközben hatalmas lángok és sűrű füst emelkedett az ipari terület fölé.

Ipari tűz: mérgező füsttől tartanak, bezárkózásra kérték a lakosságot.

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Lítiumakkumulátorok okozhatták a hatalmas ipari tüzet

A környéken élők hangos robbanásokat hallottak. Egy szemtanú szerint úgy hangzott, mintha több száz gázpalack robbant volna fel, mások először tűzijátékra gyanakodtak. Többen kellemetlen szagról is beszámoltak.

Nem hivatalos értesülések szerint lítiumakkumulátorok állhattak a robbanások hátterében, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Arról sem közöltek információt, hogy megsérült-e valaki.

A Royal Berkshire-i tűzoltóság arra kérte a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, csukják be az ablakokat és az ajtókat. A tájékoztatás szerint az egységek várhatóan hosszabb ideig dolgoznak a helyszínen.

A tűz a vasúti forgalmat is megbénította.

A Newbury környéki jelzőberendezéseket irányító épületet kiürítették, ezért törölték a Thatchambe érkező és onnan induló járatokat. A Reading–Newbury, valamint a Newbury–Bedwyn szakaszon is leállt a vonatközlekedés, az utasok számára pótlóbuszokat és taxikat szerveztek.