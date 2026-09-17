Az ír közszolgálati műsorszolgáltató, az RTÉ csütörtökön jelentette be, hogy 2027-ben sem vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Írország szerint a döntést a Gázában kialakult humanitárius válság és a civil áldozatok magas száma indokolja.

Írország: újra bojkottálja az Eurovíziót a gázai háború miatt Fotó: Pexels

Az RTÉ közleménye szerint az ország részvétele nem lenne igazolható a Gázában zajló események miatt. A műsorszolgáltató ezért nemcsak az ír indulót vonja vissza a versenyből, hanem magát a 2027-es Eurovíziót sem közvetíti.

Írország másodszor marad távol

Írország 2026-ban már bojkottálta a rendezvényt, miután Izrael annak ellenére részt vehetett a versenyen, hogy a gázai hadműveletek miatt egyre nagyobb nemzetközi tiltakozás övezte az ország szereplését.

A 2026-os versenytől Írország mellett Izland, Hollandia, Szlovénia és Spanyolország is távol maradt. Hollandia közszolgálati műsorszolgáltatója már korábban jelezte, hogy 2027-ben sem indul.

A következő Eurovíziós Dalfesztivált a bulgáriai Burgaszban rendezik meg májusban. A Fekete-tenger partján fekvő város azután kapta meg a rendezés jogát, hogy a bolgár énekesnő, Dara megnyerte a 2026-os versenyt a Bangaranga című dallal.

Az Eurovíziót szervező Európai Műsorszolgáltatók Uniója (EBU) tudomásul vette az ír döntést. Martin Green, az Eurovíziós Dalfesztivál igazgatója az RTÉ tájékoztatása szerint sajnálatát fejezte ki, ugyanakkor tiszteletben tartja Írország döntését.

„Értékes részei maradnak a családunknak, és hiányozni fognak” – mondta Green.

Egyre nagyobb vita övezi Izrael részvételét

Izrael 1973 óta vesz részt az Eurovízión, noha nem európai ország. Az elmúlt években azonban egyre több felszólítás érkezett arra, hogy a szervezők zárják ki a versenyből a gázai háború miatt.

A 2024-es, svédországi malmői, a 2025-ös bázeli és a 2026-os bécsi versenyt is palesztinpárti tüntetések és fokozott biztonsági intézkedések kísérték.

Az ír döntés egy olyan időszakban született, amikor az országban más kulturális és zenei események kapcsán is egyre élesebb vita zajlik a gázai háborúról.

Az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki Ed Sheeran brit énekes döntése is, miután levette turnéjának fellépői közül Macklemore-t. Az amerikai rapper korábban a palesztinok mellett szólalt fel New Jersey-i koncertjein.

Macklemore szerint Sheeran azt mondta neki, hogy a milliárdos stadiontulajdonos Robert Kraft ultimátumot adott: ha nem távolítják el a rappert, az egész turnét törölni fogják. Sheeran ezt követően azt közölte, hogy vannak személyes nézetei a konfliktusról, de nem akarja politikai fórumként használni koncertjeit.