Részeg sofőr vezette az iskolabuszt Temesrákasnál, 20 gyerekkel próbált elmenekülni a rendőrök elől

A rendőrök egy, az iskolai járművek ellenőrzésére szervezett akció során figyeltek fel a mikrobuszra. Az iskolabusz sofőrje az ellenőrzőpont közelében hirtelen irányt váltott, majd a városon kívül, a vasúti sínek térségében próbálta kikerülni a rendőri szűrést. A járőrök üldözőbe vették, a megkülönböztető fény- és hangjelzésre pedig végül megállt.

Részeg volt az iskolabusz sofőrje - Illusztráció - Fotó: Román rendőrség

Több gyerek utazott a kis iskolabuszban, mint amennyi megengedett lett volna

Az iratok ellenőrzésekor újabb szabálytalanságra derült fény: a mikrobuszban 20 gyermek utazott, miközben a jármű forgalmi engedélyében mindössze 15 férőhely szerepelt.

Vagyis öt gyermekkel többen voltak a járműben a megengedettnél.

Az alkoholszonda sem mutatott rendben lévő értéket – írja a Maszol.

A sofőr kilélegzett levegőjében 0,25 mg/l légalkohol-koncentrációt mértek a rendőrök.

A szabálytalanságok miatt a rendőrök 3676 lejes bírságot szabtak ki a sofőrre, emellett 90 napra felfüggesztették a vezetői engedélyét.

Ekkora lélekjelenléte nem sok gyereknek van; az autópályán ájult el a sofőr

Gyerekek mentették meg a sofőr életét az Egyesült Államokban. Az iskolabusz vezetője hazafelé szállította a diákokat, amikor rosszul lett és elájult. A tanulók azonnal észlelték a bajt, átvették a kormányt és lefékezték a járművet.