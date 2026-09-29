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Szlovákia

Mentőhelikoptereket riasztottak egy szlovákiai iskolához – egy diák több emberre támadt rá

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Több ember megsérült kedd reggel egy észak-szlovákiai általános iskolában, miután az egyik tanuló éles tárggyal támadt rájuk. Az iskolai támadás helyszínére több mentőegységet és két mentőhelikoptert is riasztottak.
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Szlovákiatámadásiskola

Iskolai támadás történt kedd reggel az észak-szlovákiai Szaniszlófalván (Staškov), a Csacai járásban. A helyi általános iskola egyik tanulója éles tárggyal támadt iskolatársaira és az intézmény dolgozóira. A támadásban többen megsérültek – számolt be róla a Koktejl.sk

Szlovákia, Szaniszlófalva, Staškov, általános iskola, nyolcadikos tanuló, tanár, diák, rendőrség, mentőhelikopter, sérültek Az iskolai támadás után a rendőrség biztosította a helyszínt.
Az iskolai támadás után a rendőrség biztosította a helyszínt
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto / Illusztráció

A hatóságok a támadót elfogták, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek.

Nyolcadikos tanuló követhette el az iskolai támadást

A szlovák sajtó értesülései szerint az eset kedd reggel, a tanítás kezdetekor történt. A feltételezett elkövető egy nyolcadikos fiú, aki egy éles tárggyal támadt rá több emberre az iskolában. 

A sérültek számáról egyelőre ellentmondásos információk jelentek meg. A cas.sk értesülése szerint két tanárnő és egy diáklány sérült meg, állapotuk súlyos, de egyikük sincs életveszélyben. A zsolnai kerületi rendőrség szóvivője ugyanakkor az Aktuality.sk portálnak két sérültről számolt be.

A hatóságok vizsgálják az iskolai támadás körülményeit, további hivatalos részletek egyelőre nem ismertek.

 

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