Mentőhelikoptereket riasztottak egy szlovákiai iskolához – egy diák több emberre támadt rá

Iskolai támadás történt kedd reggel az észak-szlovákiai Szaniszlófalván (Staškov), a Csacai járásban. A helyi általános iskola egyik tanulója éles tárggyal támadt iskolatársaira és az intézmény dolgozóira. A támadásban többen megsérültek – számolt be róla a Koktejl.sk

Az iskolai támadás után a rendőrség biztosította a helyszínt

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto / Illusztráció

A hatóságok a támadót elfogták, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek.

Nyolcadikos tanuló követhette el az iskolai támadást

A szlovák sajtó értesülései szerint az eset kedd reggel, a tanítás kezdetekor történt. A feltételezett elkövető egy nyolcadikos fiú, aki egy éles tárggyal támadt rá több emberre az iskolában.

A sérültek számáról egyelőre ellentmondásos információk jelentek meg. A cas.sk értesülése szerint két tanárnő és egy diáklány sérült meg, állapotuk súlyos, de egyikük sincs életveszélyben. A zsolnai kerületi rendőrség szóvivője ugyanakkor az Aktuality.sk portálnak két sérültről számolt be.

A hatóságok vizsgálják az iskolai támadás körülményeit, további hivatalos részletek egyelőre nem ismertek.