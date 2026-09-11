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Zágráb

Diáktársát és egy iskolai dolgozót szúrt meg egy fiatal – a sérült fiút műteni kell

31 perce
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Súlyos incidens történt péntek reggel egy zágrábi középiskolában, ahol egy tanuló éles tárggyal megsebesítette egyik diáktársát és az intézmény egyik dolgozóját. Az iskolai támadás után a feltételezett elkövető rendőri felügyelet alá került, a sérült diákot pedig szúrt sebei miatt meg kell műteni.
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ZágrábtámadásiskolaHorvátország

Az iskolai támadás pénteken, szeptember 11-én, reggel 8 óra körül történt a zágrábi Voltino városrészben, a Konavonska utcában található elektrotechnikai középiskolában. A horvát rendőrség közlése szerint egy tanuló éles tárggyal megsebesítette egyik diáktársát és az intézmény egyik takarítónőjét.

Zágráb, zágrábi középiskola, Voltino, késelés, diák, iskolai erőszak, rendőrség, sérült diák, Horvátország, Konavonska utca Rendőrök vonultak a zágrábi középiskolához az iskolai támadás után Fotó: Index.hr
Rendőrök vonultak a zágrábi középiskolához az iskolai támadás után
Fotó: Index.hr

A feltételezett elkövetőt a rendőrség felügyelet alá helyezte. A helyszínen megkezdték a szemlét és a nyomozást – tájékoztat az Index.hr.

A horvát egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint két sérültet szállítottak kórházba. A diákot a KBC Zagreb, az intézmény dolgozóját pedig a KBC Sestre milosrdnice kórházba vitték.

A gyermek elsődleges diagnosztikai vizsgálata után az orvosok megállapították, hogy mélyebb szúrt sebei miatt műtéti beavatkozásra van szükség. Az iskola dolgozóján több felületi szúrt sebet találtak, állapotát további vizsgálatokkal ellenőrzik. A minisztérium szerint mindkét sérült életfunkciói stabilak.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők. Az incidens után a diákok egy részét az osztálytermekben tartották, másoknak sikerült elhagyniuk az épületet. A helyszínre érkezett Tomislav Tomašević zágrábi főpolgármester is.

Vizsgálják az iskolai támadás előzményeit

A horvát sajtó értesülései szerint a feltételezett támadó és a megsérült diák egyaránt első osztályos középiskolai tanuló. A lap információi alapján a két fiatal az előző napon összeveszhetett, és a későbbi támadó állítólag meg is fenyegette társát. Ezt az értesülést a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Sajtóinformációk szerint a támadó arcát maszkkal takarhatta el. A hatóságok a nyomozás során vizsgálják az incidens pontos előzményeit és indítékát is.

A horvát tudományos, oktatási és ifjúsági minisztérium közölte, hogy az iskolai támadás után krízisintervenciós csoportot küldenek az intézménybe. 

 

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