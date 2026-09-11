Diáktársát és egy iskolai dolgozót szúrt meg egy fiatal – a sérült fiút műteni kell

Az iskolai támadás pénteken, szeptember 11-én, reggel 8 óra körül történt a zágrábi Voltino városrészben, a Konavonska utcában található elektrotechnikai középiskolában. A horvát rendőrség közlése szerint egy tanuló éles tárggyal megsebesítette egyik diáktársát és az intézmény egyik takarítónőjét.

Rendőrök vonultak a zágrábi középiskolához az iskolai támadás után

Fotó: Index.hr

A feltételezett elkövetőt a rendőrség felügyelet alá helyezte. A helyszínen megkezdték a szemlét és a nyomozást – tájékoztat az Index.hr.

A horvát egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint két sérültet szállítottak kórházba. A diákot a KBC Zagreb, az intézmény dolgozóját pedig a KBC Sestre milosrdnice kórházba vitték.

A gyermek elsődleges diagnosztikai vizsgálata után az orvosok megállapították, hogy mélyebb szúrt sebei miatt műtéti beavatkozásra van szükség. Az iskola dolgozóján több felületi szúrt sebet találtak, állapotát további vizsgálatokkal ellenőrzik. A minisztérium szerint mindkét sérült életfunkciói stabilak.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők. Az incidens után a diákok egy részét az osztálytermekben tartották, másoknak sikerült elhagyniuk az épületet. A helyszínre érkezett Tomislav Tomašević zágrábi főpolgármester is.

Vizsgálják az iskolai támadás előzményeit

A horvát sajtó értesülései szerint a feltételezett támadó és a megsérült diák egyaránt első osztályos középiskolai tanuló. A lap információi alapján a két fiatal az előző napon összeveszhetett, és a későbbi támadó állítólag meg is fenyegette társát. Ezt az értesülést a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Sajtóinformációk szerint a támadó arcát maszkkal takarhatta el. A hatóságok a nyomozás során vizsgálják az incidens pontos előzményeit és indítékát is.

A horvát tudományos, oktatási és ifjúsági minisztérium közölte, hogy az iskolai támadás után krízisintervenciós csoportot küldenek az intézménybe.