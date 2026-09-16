Kutyasétáltatás közben támadtak meg egy nőt, hajtóvadászat indult

A nő szeptember 8-án este tíz óra körül sétáltatta a kutyáját a dél-lanarkshire-i Blantyre-ben, amikor egy ismeretlen férfi odalépett hozzá.

Ismeretlen támadott egy nőre.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Kutyáját sétáltatta, amikor rátámadt egy ismeretlen férfi

A rendőrség közlése szerint a támadó súlyosan szexuálisan bántalmazta áldozatát, majd elmenekült a helyszínről. A hatóságok fehér bőrű, körülbelül 175 centiméter magas férfit keresnek, aki fekete kötött sapkát viselhetett.

Raymond Giulianotti nyomozó őrmester rémisztőnek nevezte a nő által átélteket. Kiemelte, hogy a bűncselekmény egy sűrűn lakott terület közelében történt, ezért bíznak benne, hogy valaki láthatott vagy hallhatott valami gyanúsat.

A rendőrök elsősorban azok jelentkezését várják, akik a támadás idején a környéken jártak, vagy a személyleírásnak megfelelő férfit láttak. A magánkamerák és az autós fedélzeti kamerák felvételei is fontos bizonyítékokat tartalmazhatnak.

A hatóságok megerősített járőrszolgálatot vezettek be a környéken, hogy megnyugtassák a lakosságot és segítsék a nyomozást. A támadó felkutatása továbbra is folyamatban van.