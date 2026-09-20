4 ezrelékes véralkoholszinttel vezetett, napokkal később meghalt a sofőr

Meghalt a kórházban az a 44 éves férfi, akit ittas vezetés miatt helyeztek előzetes letartóztatásba Romániában. A férfit szeptember 14-én eszméletlenül találták a fogda egyik cellájában, majd kórházba szállították, ahol szeptember 18-án elhunyt – közölte a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az ittas vezetés miatt őrizetbe vett 44 éves férfi a kórházban hunyt el

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A férfit szeptember 8-án állították meg a rendőrök Nagybányán. A légalkoholmérés 2,00 mg/l értéket mutatott, ezért vérvételre kórházba vitték. A toxikológiai vizsgálat később 4,00 g/l-es véralkoholszintet igazolt.

A bíróság szeptember 11-én rendelte el a férfi előzetes letartóztatását. Három nappal később eszméletlen állapotban találtak rá a cellájában. A rendőrök orvosi segítséget kértek, majd a férfit kórházba szállították, ahol szeptember 18-ig kezelték – számolt be róla a Maszol.ro.

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A rendőrség közlése szerint az eddigi vizsgálatok alapján nem merült fel gyanús körülmény a férfi rosszullétével kapcsolatban.