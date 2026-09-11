Óriási káosz a repülőtéren, járatokat töröltek a légiirányítók hiánya miatt

A korlátozásokat reggel 8 óra 15 perckor feloldották, de a fennakadások még ezt követően is éreztették hatásukat. Több mint egy tucat járatot töröltek, egyes repülőgépek pedig akár másfél órás késéssel indultak.

Járatokat töröltek a légiirányítók hiánya miatt.

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Több járatot töröltek, másfél órás késések jöttek a repülőtéren

Az Airservices Australia szerint a problémát részben a légiirányítók létszámhiánya okozta. A sydney-i központban 49 irányító dolgozik, miközben 41-nek kellene ténylegesen munkaképesnek lennie. Jelenleg azonban nyolc-kilenc munkatárs különböző egészségügyi okok miatt nem dolgozik.

A Qantas hat járatának törléséről számolt be, több másik járat pedig egy óránál is többet késett. A Virgin Australia arra kérte az érintett utasokat, hogy folyamatosan ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaság alkalmazásában.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy Melbourne-ben is késések alakultak ki, amelyek az egész ausztrál légiközlekedési hálózatra hatással voltak.

A történtek különösen kellemetlenek a légiforgalmi irányítás biztonságát érintő korábbi esetek miatt. Az elmúlt hónapban hat úgynevezett „near miss”, vagyis hajszál híján bekövetkező baleset történt a Sydney repülőtéren.

Egy júliusi esetben két Qantas-gép került veszélyesen közel egymáshoz, miközben a szolgálatban lévő légiirányítók közül többeket a fáradtság szempontjából magas kockázatúnak minősítettek.

Az ausztrál közlekedésbiztonsági hatóság jelenleg is vizsgálja a történteket, hogy kiderítse, van-e közös biztonsági probléma a közelmúltbeli esetek hátterében. Az Airservices Australia közben további 100 munkatárssal bővítené mintegy 1100 fős állományát a következő két évben.