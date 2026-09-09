Több mint ezer járatot töröltek: teljes az összeomlás a brit repülőtereken egy súlyos hiba miatt

Totális káosz alakult ki Nagy-Britannia legforgalmasabb repülőterein, miután a brit légiforgalmi irányítás (NATS) súlyos technikai hibája miatt szinte teljesen le kellett állítani a légiközlekedést kedd este. A gigantikus rendszerhiba miatt több mint 1000 járatot töröltek, ami családok tízezreinek változtatta rémálommá az utazását.

Járattörlés: Budapestre tartó járatokat is érint

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Járattörlés: Budapestre tartó járatokat is érint

A legfrissebb információk szerint a Heathrow-n az induló járatok már felszállhatnak, de az érkező gépek fogadását a keddi nap hátralévő részére teljesen felfüggesztették. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a bénultság és a menetrendi csúszások szerdán is folytatódni fognak, így az utasoknak még napokig elhúzódó fennakadásokra kell készülniük.

A menetrendek szerint több, Budapestre tartó járatot is töröltek, vagy késve érkeztek meg Londonból.

Milliók érintettek, a repterek padlóján alszanak a kétségbeesett utasok

A Flightradar24 adatai alapján a brit légtérben tapasztalt összeomlás drámai helyzetet teremtett. Csak a Ryanair fapados légitársaságnál több mint 65 000 utas rekedt a földön vagy kényszerült kényszerpihenőre. A londoni Heathrow repülőtéren este fél kilencig 214 induló járatot töröltek, és további 180 járat szenvedett jelentős késést.

A helyzet a terminálokon kritikus:

London-Stansted és Gatwick repülőterein kétségbeesett utasok tömegei várakoznak órák óta.

kétségbeesett utasok tömegei várakoznak órák óta. Sokan a repülőtér hideg padlóján voltak kénytelenek tölteni az éjszakát, mivel a közeli szállodák teljesen megteltek, vagy túl körülményes lett volna a kijutás.

Egy Düsseldorfba tartó német utas elmondta: órákig semmilyen információt nem kaptak, a kijelzőkön csak a „késés” felirat villogott, és végül kénytelenek voltak a terminálban éjszakázni.

Egy másik, Londonban élő idős utas Gatwicken rekedt: az ő Malagába tartó easyJet járatát először több órával elhalasztották, de feleségével együtt attól tartanak, hogy végül teljesen törlik a járatot, tönkretéve a nyaralásukat.

Megszólalt a vezérigazgató: „Vállalom a felelősséget”

Bár a technikai problémát kedd este 19:30-ra elhárították, a brit légiforgalmi irányítás elismerte, hogy a menetrend helyreállítása rendkívül hosszú időt vesz igénybe.