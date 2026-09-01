Nagy a baj: tombol a halálos járvány Magyarország szomszédságában

Lapunk is beszámolt már korábban arról, hogy a közelmúltban három 80 év feletti ember meghalt, miután a legionáriusbetegséggel fertőződtek meg - súlyos tüdőfertőzéssel, amelyet a Legionella baktériumtörzs okoz -, a franciaországi Savoie megyében, a svájci határ közelében. Nemrég aggasztó hírek érkeztek a szomszédos Ausztriából is, miután a Linz környékén tomboló Legionella-járványban eddig már harmincketten betegedtek meg, közülük hárman életüket vesztettek, öt beteget pedig kórházban ápolnak - jelentette be a hétvégén Felső-Ausztria tartomány, a Linz-Land járási közigazgatás, a linzi városi tanács és az Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES).

Halálos járvány tört ki Ausztriában / Fotó: 123RF (Képünk illusztráció)

Halálos járvány tört ki Ausztriában

Az egészségügyi hatóságok jelenleg vizsgálatokat folytat a lehetséges fertőzési források azonosítása érdekében: eddig nagyjából 200 vízmintát vettek háztartásokból, munkahelyekről, szálláshelyekről és műszaki létesítményekből.

Miután a Legionella olyan altípusát mutatták ki egy kereskedelmi épület hűtőrendszerében a Linz-Leonding körzetben, amely három beteg szervezetében is jelen volt, a rendszert azonnal leállították és fertőtlenítették, majd a tisztítás befejezése után további mintákat vesznek az intézkedések hatékonyságának ellenőrzése érdekében.

A Promotions szerint a hatóságok intenzív mintavételbe kezdtek, a felelősök keresése során pedig a fókusz a nagy teljesítményű hűtőberendezésekre terelődött. A Legionella baktérium ugyanis nem az ivóvíz elfogyasztásával fertőz, hanem a baktériumot tartalmazó apró vízcseppek, úgynevezett aeroszol belégzésével kerül a tüdőbe. Emiatt az ipari és nagyobb épületgépészeti rendszerekben működő hűtőtornyok jelentik a legfőbb kockázati forrást. Míg egy fertőzött otthoni zuhanyzó elsősorban a fürdőszoba használóját veszélyezteti, addig egy hűtőtoronyból kiszabaduló fertőzött vízpermetet a légáramlatok kilométerekre elrepíthetik. Korábbi franciaországi járványügyi vizsgálatok igazolták, hogy a hűtőtornyokból származó baktériumfelhő akár 6 kilométeres távolságig is képes eljutni, tömeges megbetegedéseket okozva a lakosság körében.