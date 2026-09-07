Kutyáira rontott egy hatalmas jávorszarvas, a gazdájuk nem hátrált meg – videón a mentőakció

Hatalmas jávorszarvas rontott egy montanai nő hátsó udvarába, ahol három kutyája is tartózkodott. Shelly Thorburn az utolsó pillanatban avatkozott közbe: medvespray-vel próbálta távol tartani az állatot, miközben kedvenceit a házba terelte. Az egész jelenetet rögzítette a biztonsági kamera – adta hírül a New York Post.

Hatalmas jávorszarvas rontott be egy montanai nő kertjébe, miközben három kutyája is odakint volt.

Fotó: Képernyőfotó

Az idős kutya észre sem vette a veszélyt

Thorburn augusztus 27-én engedte ki a kutyákat, amikor jávorszarvas és a borja jelent meg a verandánál. A hatalmas állat fenyegetően rohant felé, mire két kutyája megijedt és elszaladt. A 14 éves Annie azonban ott maradt. A süket, rosszul látó kutya nem érzékelte, mi zajlik körülötte, ezért a gazdája különösen féltette.

A nő medvespray-ért rohant a házba

Thorburn végül visszaszaladt a házba, felkapta a medvespray-t, majd megpróbálta vele visszatartani a jávorszarvas, miközben a kutyákat a biztonságba terelte.

Nem is fogtam fel, mit csinálok, csak azt akartam, hogy mindenki bent legyen a házban

– mondta.

A terv bevált: mindhárom kutya sértetlenül megúszta a kalandot. A támadás Big Sky közelében történt, kevesebb mint egyórányira a Yellowstone Nemzeti Parktól, ahol a jávorszarvasok az emberlakta területeken is rendszeresen felbukkannak.

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