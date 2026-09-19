Hadat üzentek a jelzőlámpáknak a nyugdíjasok: azt állítják, halálos fegyverek vannak bennük elrejtve

Egy Egyesült Királyság-beli városban, a devoni Ilfracombe-ban is felbukkant egy meglehetősen bizarr mozgalom. Több felvétel is megjelent online, amint a csoport tagjai, akik nagyrészt nyugdíjasok, jelzőlámpákat rongálnak meg, azonban az okuk erre elképesztően bizarr.

Hadat üzentek a nyugdíjasok a jelzőlámpáknak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hadat üzentek a nyugdíjasok a jelzőlámpáknak

A magát Blade Runnersnek, vagyis szárnyas fejvadászoknak, nevező csoport azt állítja, hogy a közlekedési lámpákra szerelt érzékelők sokkal többet jelentenek, mint egyszerű forgalomirányító berendezések.

Az eszközöket "fázisvezérelt elektronikus rohamfegyvereknek" nevezik, és azt állítják, hogy a technológia számos súlyos egészségügyi problémát okozhat, beleértve a szívrohamot, az agydaganatot, a szorongást és akár a hirtelen halált is.

A csoport az online megosztott felvételekkel keltette fel a figyelmet, amelyek egyikén egy nő látható, aki egy Ilfracombe-i közlekedési lámpához rögzített berendezést "iktat ki." A videó több mint százezer emberhez jutott el, és jól látható, amint a nő egy szerszámmal vágja el a közlekedési lámpához csatlakozó vezetékeket, miközben egy férfi áll mögötte.

A felvételt a Citizens Onpatrol Facebook-fiók osztotta meg, amely később további videókat tett közzé, amelyek állítólag a két ember letartóztatását és a nő óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését mutatják a Barnstaple-i Rendőrőrsről.

A rendőrség is fellépett a "szárnyas fejvadászok" ellen

A devoni és cornwalli rendőrség szeptember 4-én bejelentette, hogy egy 60 év körüli helyi nőt és egy 70 év körüli férfit tartóztattak le, miután több ezer font értékű kárt okoztak Ilfracombe közlekedési lámpáiban. Mindkettőjüket rongálás és a közlekedők veszélyeztetésének gyanújával tartóztatták le, és azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket, amíg további vizsgálatot folytatnak.

A rendőrség szerint a kár számos olyan incidenst követ az Egyesült Királyság-szerte, amelyekben szándékosan megrongálták a jelzőlámpákat, és néhány incidensről készült felvételt később feltöltöttek a közösségi médiába.

Az Ilfracombe Blade Runnersnek tulajdonított online levélben a csoport azt állítja, hogy a városban található gyalogátkelőhelyekre felszerelt érzékelők "közvetlen veszélyt jelentenek az életre".

Az online megosztott bejegyzésekben a Blade Runners az "elektronikus rohamfegyvereket" "illegális harctéri technológiának" nevezi, és azt állítja, hogy a gyártók és a hatóságok félrevezették a nyilvánosságot a céljukkal és biztonságukkal kapcsolatban.