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john lennon

Megszületett John Lennon unokája, különleges nevet kapott a kisfiú

47 perce
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Megszületett Sean Ono Lennon és párja, Charlotte Kemp Muhl első gyermeke. A Beatles-legenda John Lennon és Yoko Ono 50 éves fia Instagramon jelentette be, hogy kisfiú érkezett a családba, és a baba az Aurelius nevet kapta.
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john lennonaureliuskisfiúunoka

John Lenon fia, Sean egy fotókat is megosztó bejegyzésben közölte az örömhírt. „Charlotte és én szeretnénk bejelenteni, hogy valóban létrehoztunk egy emberbabát!” – írta tréfásan, majd azt is elárulta, hogy a kisfiú neve Aurelius.

john lenon
Megszületett John Lenon unokája.

Megszületett John Lennon unokája

A 39 éves Charlotte szintén posztolt a közösségi oldalán. A zenész és író arról írt, hogy immár hárman alkotják a családot, és az alváshiány máris próbára teszi őket. Azt is elárulta, hogy a babának Aphex Twint és Sztravinszkijt játszanak.

A kisfiú érkezését néhány órával korábban Sean bátyja, Julian Lennon is elárulta, igaz, a bejegyzését később törölte. A 63 éves Julian büszkén írta, hogy Londonban járt, amikor „a világ legcsodálatosabb dolga” történt vele: nagybácsi lett.

Julian Sean és Charlotte új kisfiát édesapjuk egyik dalára utalva „Beautiful Boy”-nak nevezte.

Sean és Charlotte 2007 óta vannak kapcsolatban, és zenei téren is együtt dolgoznak. Közös formációjuk a The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Aurelius John Lennon első unokája. Yoko Onónak ugyanakkor már vannak unokái idősebb lánya, Kyoko révén.

Sean mindössze ötéves volt, amikor édesapját, John Lennont 1980 decemberében lelőtte Mark David Chapman a New York-i otthona előtt.

Sean és Julian kapcsolatáról az évek során többször is felröppentek találgatások, ám a két testvér korábban egyaránt cáfolta, hogy megromlott volna a viszonyuk. Julian az elmúlt években több közös fotót is megosztott öccsével.

Mindkét testvér követte édesapjukat a zenei pályán. Sean zenészként és producerként dolgozik, emellett szülei művészeti örökségének egyik gondozója.

 

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