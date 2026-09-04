Kakas ölt meg egy férfit egy 7 centis pengével, gyötrelmes halála volt

A 45 éves Thangulla Satish a madarát készítette fel az illegális kakasviadalra a telanganai Lothunur faluban. Egy 7,5 centis pengével szerelte fel az állatot a mérkőzésre.

Gyakoribb a kakasok által okozott halál, mint gondolnánk - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A művelet közben egy ponton a kakas pánikba esett, és ágyékon vágta a férfit.

A férfi erősen vérezni kezdett a vágásból. „Satish-t a kakas kése az ágyékán találta el, és hevesen vérezni kezdett” – mondta B. Jeevan rendőrfelügyelő, hozzátéve, hogy a férfi még azelőtt meghalt, hogy elérte volna a kórházat, ahová kezelésre szállították.

A kakas egy speciális pengével szúrta meg Thangulla-t, amelyet a kakasviadalok világában „gaff”-nak neveznek. A hosszú, tőrszerű kést a madár lábához erősítik, hogy halálosabb erőt adjon neki az ellenfelei felett a mérkőzések során.

Az állatvédő csoportok szerint a kakasviadalok során a madarakat rendkívül veszélyes bánásmódnak vetik alá, gyakran megfosztják a tolluktól, és metamfetamint adnak nekik, hogy agresszívebbek legyenek.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Thangulla egyike volt annak a 16 embernek, akik felelősek voltak a kakasviadal megszervezéséért. Az incidenst követően a rendőrség megkezdte a fennmaradó szervezők keresését, akik emberölés vádjával és két év börtönbüntetéssel nézhetnek szembe, ha bíróság elé állítják őket – írja a Daily Star.

Ami az állatot illeti, először a rendőrségre vitték be, majd átszállították egy helyi farmra.

A rendőrség szerint az állatot bizonyítékként lehet felhasználni, ha a bíróság elrendeli.

Több ember halt már meg kakas által

Bármennyire is valószínűtlennek tűnik, a kakastámadások miatti emberi halálesetek nem tartoznak a legritkább állati eredetű halálesetek közé.

Mindössze egy évvel Thangulla előtt egy másik férfit öltek meg Andhra Pradesben hasonlóan, amikor kakasának késes lába a nyakán találta el.

Egy másik esetet is feljegyeztek 2018-ban, amikor egy 34 éves férfi Rajavaramból elvérzett, miután a kakas pengéje átszúrta a combját és a heréit.

2010-ben egy másik gazdát is megvágott a nyaki vénáján egy viadalmadár Nyugat-Bengálban.

Hőgutát kapott a kakas, de újraélesztették

Nem mindennapi életmentés történt a tereskei állatvédők farmján. A kakas túlélte a megpróbáltatást.