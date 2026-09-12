Tinédzserre vadászott egy mesefigurának öltözött, jelmezes alak

A történtek augusztus 24-én este 9 óra körül történtek a kanadai West Kelownában. A tinédzser a Shamrock Drive környékén sétált, amikor elmondása szerint hirtelen egy Kalapos Macskának öltözött alak kezdte követni és üldözni. A lány végül sértetlenül hazaért.

Kalapos macska tartja rettegésben Amerikát. Fotó: Archives du 7eme Art

Üldözőbe vett egy tinilányt a Kalapos Macska, rendőrök keresik a jelmezes alakot

A rendőrség szerint az esetről készült fényképen egy sötét utcán álló, teljes jelmezt viselő alak látható, aki a mesefigura jellegzetes piros-fehér csíkos kalapját és kesztyűjét viseli. A hatóságok szerint önmagában a jelmez viselése nem illegális, az azonban már büntetőjogi következményekkel járhat, ha valaki úgy követ egy másik embert, hogy az az illető biztonságérzetét veszélyezteti.

A rendőrség „aggasztó tréfának” nevezte az esetet, és arra figyelmeztetett, hogy attól még, hogy valaki viccnek szánja a viselkedését, komoly következményekkel járhat, ha egy másik emberben félelmet kelt. A hatóságok arra kérik azokat, akik aznap este fedélzeti kamerával vagy biztonsági kamerával rögzítették a környéket, hogy jelentkezzenek.

Az eset azért is keltett nagy figyelmet, mert az elmúlt hónapokban több hasonló Kalapos Macska-sztori terjedt az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Írországban. A közösségi oldalakon olyan fotók és videók jelentek meg, amelyeken a mesefigura életnagyságú változata állítólag iskolák vagy házak közelében tűnt fel.

A hatóságok szerint azonban az esetek jelentős részében kiderült, hogy manipulált, illetve mesterséges intelligenciával létrehozott felvételekről van szó.

Több amerikai iskolakörzetben és rendőrségen is figyelmeztetést adtak ki a trend miatt, és több mint tíz fiatalt is őrizetbe vettek hasonló, fenyegető bejegyzések miatt.

A jelenség így egyre inkább a 2016-os „gyilkos bohóc” őrületére emlékeztet, amelyben szintén valós és kitalált történetek keveredtek egymással, és az interneten terjedő tartalmak komoly félelmet keltettek.