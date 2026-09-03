Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pályaudvar

Kalasnyikov lapult a férfi táskájában, a pályaudvaron fogták el

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendőrök és katonák fogtak el egy férfit, akinek Kalasnyikov volt a táskájában a brüsszeli pályaudvaron.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pályaudvarBrüsszelkalasnyikov

A férfit csütörtök délelőtt, fél tíz körül ellenőrizték a belga főváros egyik pályaudvarán. A vámhatóság munkatársainak gyanús lett a viselkedése, ezért átvizsgálták a csomagját. A táskából egy Kalasnyikov került elő – tudta meg a Nieuwsblad.

Kalasnyikov
Gyanúsan viselkedett a pályaudvaron, Kalasnyikov került elő a táskájából (a kép illusztráció).
Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Megerősítették a járőrözést a pályaudvarokon

A pályaudvari rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek, majd őrizetbe vették a férfit. Egyelőre nem tudni, miért volt nála a fegyver, a hatóságok vizsgálják, miért vitte magával.

A brüsszeli esetet Bernard Quintin belügyminiszter is megerősítette az X-en. Mint írta, a történtek azt bizonyítják, hogy szükség van a pályaudvarokon megerősített járőrszolgálatra.

Ma reggel őrizetbe vettek egy férfit. Az eset is bizonyítja, hogy szükség van a katonák bevonásával megerősített pályaudvari járőrözésre, amelyet folytatni, sőt akár tovább bővíteni kell. Ezt fogom képviselni a kormányban

– fogalmazott a miniszter.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy gázvezeték okozott robbanást Brüsszelben, amiben három ember sérült meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!