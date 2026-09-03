Kalasnyikov lapult a férfi táskájában, a pályaudvaron fogták el

A férfit csütörtök délelőtt, fél tíz körül ellenőrizték a belga főváros egyik pályaudvarán. A vámhatóság munkatársainak gyanús lett a viselkedése, ezért átvizsgálták a csomagját. A táskából egy Kalasnyikov került elő – tudta meg a Nieuwsblad.

Gyanúsan viselkedett a pályaudvaron, Kalasnyikov került elő a táskájából (a kép illusztráció).

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Megerősítették a járőrözést a pályaudvarokon

A pályaudvari rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek, majd őrizetbe vették a férfit. Egyelőre nem tudni, miért volt nála a fegyver, a hatóságok vizsgálják, miért vitte magával.

A brüsszeli esetet Bernard Quintin belügyminiszter is megerősítette az X-en. Mint írta, a történtek azt bizonyítják, hogy szükség van a pályaudvarokon megerősített járőrszolgálatra.

Ma reggel őrizetbe vettek egy férfit. Az eset is bizonyítja, hogy szükség van a katonák bevonásával megerősített pályaudvari járőrözésre, amelyet folytatni, sőt akár tovább bővíteni kell. Ezt fogom képviselni a kormányban

– fogalmazott a miniszter.

Merci aux services pour leur action rapide et décisive.



Cela démontre que le renforcement des patrouilles dans les gares et métros avec l’aide de nos militaires est crucial et doit être poursuivi, voire étendu.



C’est ce pour quoi je plaide au Gouvernement.… — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) September 3, 2026

Korábban arról is beszámoltunk, hogy gázvezeték okozott robbanást Brüsszelben, amiben három ember sérült meg.