Kalasnyikov lapult a férfi táskájában, a pályaudvaron fogták el

A férfit csütörtök délelőtt, fél tíz körül ellenőrizték a belga főváros egyik pályaudvarán. A vámhatóság munkatársainak gyanús lett a viselkedése, ezért átvizsgálták a csomagját. A táskából egy Kalasnyikov került elő – tudta meg a Nieuwsblad.
Megerősítették a járőrözést a pályaudvarokon
A pályaudvari rendőrök azonnal a helyszínre érkeztek, majd őrizetbe vették a férfit. Egyelőre nem tudni, miért volt nála a fegyver, a hatóságok vizsgálják, miért vitte magával.
A brüsszeli esetet Bernard Quintin belügyminiszter is megerősítette az X-en. Mint írta, a történtek azt bizonyítják, hogy szükség van a pályaudvarokon megerősített járőrszolgálatra.
Ma reggel őrizetbe vettek egy férfit. Az eset is bizonyítja, hogy szükség van a katonák bevonásával megerősített pályaudvari járőrözésre, amelyet folytatni, sőt akár tovább bővíteni kell. Ezt fogom képviselni a kormányban
– fogalmazott a miniszter.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy gázvezeték okozott robbanást Brüsszelben, amiben három ember sérült meg.