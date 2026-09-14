Ismeretlen tört be Kamala Harris több milliárdos malibui birtokára

A volt alelnök szóvivője, Eduard Negrón közölte, hogy a biztonsági személyzet még azelőtt feltartóztatta a birtokra illegálisan belépő embert, hogy elérhette volna a házat. Kamala Harris és Doug Emhoff az incidens idején nem volt az ingatlanban. A szóvivő szerint mindketten hálásak a gyorsan intézkedő biztonságiaknak és rendőröknek.

Kamala Harris. Fotó: ANDREAS TISCHLER / APA-Images

Behatoló jutott be Kamala Harris malibui luxusbirtokára

A házaspár az elmúlt egy évben vásárolta meg a malibui otthont több mint 8 millió dollárért, ami a jelenlegi középárfolyamon több mint 2,5 milliárd forintnak felel meg. Az átváltás alapjául szolgáló árfolyam szerint egy dollár körülbelül 313,5 forint.

Nem ez volt az első biztonsági riadó Harris egyik ingatlanánál. 2025 januárjában két embert állítottak elő korábbi, brentwoodi otthonánál egy feltételezett betörés miatt. Az akkor érvényben lévő kijárási tilalom alatt találtak rájuk, de végül nem tartóztatták le őket, mert nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot.